معالج Snapdragon 8 Gen2 أفضل بنسبة 15% في كفاءة الطاقة!

جاء معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC بعدد كبير من التحسينات مقارنة بسابقه Snapdragon 8 Gen1 SoC، ولكن بالتأكيد كوالكم لن تتوقف عند ذلك الحد إذ يُقال أن معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC سيقدم المزيد من التحسينات مقارنة بالمعالج الرائد الحالي.

وفقاً لآخر التسريبات التي نشرها Ice Universe على موقع تويتر، فإن معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC أفضل في كفاءة الطاقة من المعالج الحالي بنسبة لا تقل عن 15%. وبهذا الشكل تكون شريحة كوالكم التالية هي الأفضل في كفاءة الطاقة لمنصة أندرويد على مدار السنوات الستة الماضية.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، ونعتقد أنها بالفعل كذلك بالنظر إلى سجل المُسرب الشهير الحافل بالمعلومات الدقيقة، فهذا يعني أننا سنحصل على عمر بطارية أفضل بشكل كبير على هواتف الجيل التالي الرائدة.

في نفس الوقت، من الممكن ألا تساهم هذه الميزة في تحسين عمر البطارية فحسب، وإنما من الممكن أن تساعد الشركات المُصنعة على استخدام بطاريات أصغر حجماً من تلك المستخدمة في الهواتف الحالية وهذا بدوره يعني أننا سنحصل على هواتف أخف وزناً وأنحف سُمكاً وهي بالفعل ميزة مطلوبة للغاية.

بالتأكيد كفاءة الطاقة ليست إلا قسم واحد من بين عدة أقسام سوف يتفوق فيها معالج كوالكم التالي Snapdragon 8 Gen2 SoC، حيث من المتوقع أن يوفر نتائج أفضل على صعيد مستوى أداء المعالجة المركزية والرسومية على حد سواء.

نتمنى فقط أن تكون درجة حرارة الشريحة الجديدة أفضل من أي شريحة رائدة سابقة لكي تسمح للاعبين بقضاء جلسات لعب طويلة دون أن يضطروا على إيقاف اللعب بسبب شدة سخونة الهاتف.

للأسف معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC ترتفع درجة حرارته بشكل ملحوظ أثناء الاستخدامات الثقيلة وممارسة الألعاب المتطورة لفترات زمنية طويلة، تم تحسين الأمر قليلاً مع معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC ولكن لا تزال الشركات المصنعة مهتمة بضرورة توفير أنظمة تبريد احترافية من أجل تبديد درجة الحرارة المرتفعة التي تولدها شرائح المعالج مع الاستخدام المكثف.

من المتوقع أن يتم الإعلان عن معالج Snapdragon 8 Gen2 SoC في وقت ما خلال نهاية العام الجاري، نظراً لأن هذا هو نفس الموعد الذي تُطلق فيه شركة كوالكم معالجاتها الرائدة. وبالتالي من المحتمل أن يتم إطلاق أولى الهواتف التي تحتوي على هذه الشريحة خلال الربع الأول من عام 2023، وبالطبع سيكون على رأسها سلسلة هواتف جالكسي إس 23.