ما هو حجم الذاكرة العشوائية RAM في هواتف الايفون ؟

الذاكرة العشوائية أو الرام RAM من أهم العوامل التي تؤثر على أداء الهاتف الذكي، وإذا كنت تود شراء هاتف ايفون أو – لديك بالفعل – من المهم جداً أن تعرف مقدار الذاكرة العشوائية لأن ابل نفسها لا تكشف عن هذه المعلومة.
لا نعرف على وجه الدقة لماذا لا تقوم ابل بالإفصاح بشكل رسمي عن حجم الذاكرة العشوائية في الايفون أو الايباد كما تفعل مثلاً مع أجهزة حواسيب ماك. السبب على الأرجح هو أن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف الايفون أقل من هواتف الأندرويد المنافسة. طبيعة نظام iOS في الايفون تختلف جذرياً عن نظام الأندرويد ومن أوجه الاختلاف عدم استهلاك نظام iOS وتطبيقاته للكثير من الذاكرة العشوائية مقارنة بنظام الأندرويد.
أحدث الإصدارات من هاتف الايفون حالياً تأتي بذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت في حين أن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف الأندرويد الراقية يصل أحياناً إلى 12 جيجابايت.
الأمور أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالأداء النهائي للهاتف، مثلاً في عام 2019 كان لدينا هاتف iPhone 11 Pro Max بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت فقط رغم ذلك استطاع التفوق في اختبارات الأداء على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بذاكرته العشوائية ذات الـ 12 جيجابايت!
الذاكرة العشوائية RAM في هواتف الايفون
- ايفون 13 برو / ايفون 13 برو ماكس – ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 13 / ايفون 13 ميني – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون SE الجيل الثالث (نسخة 2022) – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 12 برو / ايفون 12 برو ماكس – ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- هواتف ايفون 12 / ايفون 12 ميني – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون SE الجيل الثاني (نسخة 2020) – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 11 برو / ايفون 11 برو ماكس – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 11 – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون XS / ايفون XS ماكس – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون XR – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون X – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 8 بلس – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 8 – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X
- ايفون 7 بلس – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4
- ايفون 7 – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4
- ايفون SE الإصدار الأول – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4
- ايفون 6s / ايفون 6s بلس – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4
- ايفون 6 / ايفون 6 بلس – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR3
- ايفون 5s – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR3
- ايفون 5c – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR2
- ايفون 5 – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR2
- ايفون 4s – ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت من نوع LPDDR2
- ايفون 4 – ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت من نوع LPDDR
- ايفون 3GS – ذاكرة عشوائية 256 ميجابايت من نوع LPDDR
- ايفون 3G – ذاكرة عشوائية 128 ميجابايت من نوع LPDDR
- الايفون الإصدار الأول – ذاكرة عشوائية 128 ميجابايت من نوع LPDDR
هل لاحظت الفارق الكبير بين الإصدار الأول من الايفون والإصدارات الأحدث؟!
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