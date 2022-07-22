ما هو حجم الذاكرة العشوائية RAM في هواتف الايفون ؟

الذاكرة العشوائية أو الرام RAM من أهم العوامل التي تؤثر على أداء الهاتف الذكي، وإذا كنت تود شراء هاتف ايفون أو – لديك بالفعل – من المهم جداً أن تعرف مقدار الذاكرة العشوائية لأن ابل نفسها لا تكشف عن هذه المعلومة.

لا نعرف على وجه الدقة لماذا لا تقوم ابل بالإفصاح بشكل رسمي عن حجم الذاكرة العشوائية في الايفون أو الايباد كما تفعل مثلاً مع أجهزة حواسيب ماك. السبب على الأرجح هو أن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف الايفون أقل من هواتف الأندرويد المنافسة. طبيعة نظام iOS في الايفون تختلف جذرياً عن نظام الأندرويد ومن أوجه الاختلاف عدم استهلاك نظام iOS وتطبيقاته للكثير من الذاكرة العشوائية مقارنة بنظام الأندرويد.

أحدث الإصدارات من هاتف الايفون حالياً تأتي بذاكرة عشوائية حجمها 6 جيجابايت في حين أن حجم الذاكرة العشوائية في هواتف الأندرويد الراقية يصل أحياناً إلى 12 جيجابايت.

الأمور أكثر تعقيداً فيما يتعلق بالأداء النهائي للهاتف، مثلاً في عام 2019 كان لدينا هاتف iPhone 11 Pro Max بذاكرة عشوائية 4 جيجابايت فقط رغم ذلك استطاع التفوق في اختبارات الأداء على هاتف سامسونج جالكسي نوت 10 بلس بذاكرته العشوائية ذات الـ 12 جيجابايت!

الذاكرة العشوائية RAM في هواتف الايفون

ايفون 13 برو / ايفون 13 برو ماكس – ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 13 / ايفون 13 ميني – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون SE الجيل الثالث (نسخة 2022) – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 12 برو / ايفون 12 برو ماكس – ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 6 جيجابايت من نوع LPDDR4X هواتف ايفون 12 / ايفون 12 ميني – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون SE الجيل الثاني (نسخة 2020) – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 11 برو / ايفون 11 برو ماكس – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 11 – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون XS / ايفون XS ماكس – ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون XR – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون X – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 8 بلس – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 8 – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X

– ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4X ايفون 7 بلس – ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4

– ذاكرة عشوائية 3 جيجابايت من نوع LPDDR4 ايفون 7 – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4

– ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4 ايفون SE الإصدار الأول – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4

– ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4 ايفون 6s / ايفون 6s بلس – ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4

– ذاكرة عشوائية 2 جيجابايت من نوع LPDDR4 ايفون 6 / ايفون 6 بلس – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR3

– ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR3 ايفون 5s – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR3

– ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR3 ايفون 5c – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR2

– ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR2 ايفون 5 – ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR2

– ذاكرة عشوائية 1 جيجابايت من نوع LPDDR2 ايفون 4s – ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت من نوع LPDDR2

– ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت من نوع LPDDR2 ايفون 4 – ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت من نوع LPDDR

– ذاكرة عشوائية 512 ميجابايت من نوع LPDDR ايفون 3GS – ذاكرة عشوائية 256 ميجابايت من نوع LPDDR

ذاكرة عشوائية 256 ميجابايت من نوع LPDDR ايفون 3G – ذاكرة عشوائية 128 ميجابايت من نوع LPDDR

ذاكرة عشوائية 128 ميجابايت من نوع LPDDR الايفون الإصدار الأول – ذاكرة عشوائية 128 ميجابايت من نوع LPDDR

هل لاحظت الفارق الكبير بين الإصدار الأول من الايفون والإصدارات الأحدث؟!