بمواصفات عادية وسعر مبالع في أمره – جوجل تُطلق هاتف Pixel 6a في الخارج!

أعلنت جوجل لأول مرة عن هاتف Google Pixel 6a خلال مؤتمر I/O في شهر مايو الماضي وبالأمس فقط أطلقت الهاتف في عدة مناطق بقارة آسيا.

يأتي الهاتف مدعوماً بشاشة قياس 6.1 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض OLED بدقة +FHD ويعمل بواسطة شريحة Google Tensor ومحمي بشريحة Titan M2 ويدعم نطاقي 5G SA / NSA.

يعمل هاتف Google Pixel 6a بنظام أندرويد 12 وتعد الشركة بتوفير الدعم البرمجي لنظام أندرويد لمدة 3 سنوات وما يصل إلى 5 سنوات من التحديثات الأمنية.

تم تصميم الجانب الخلفي بغطاء حراري ثلاثي الأبعاد بدلاً من الغطاء الزجاجي الذي رأيناه على كل من Pixel 6 و Pixel 6 Pro. ومن حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي فهو يمتاز بعدسة رئيسية بدقة 12 ميجابسل مدعومة بنظام التثبيت البصري OIS.

أيضاً يحتوي الهاتف على عدسة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل، وفي الأمام عدسة بدقة 8 ميجابكسل لمكالمات الفيديو. يمتاز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة ويستمد طاقته من بطارية بسعة 4410 مللي أمبير في الساعة.

مواصفات هاتف Google Pixel 6a

الشاشة: قياس 6.1 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض OLED داعمة لمرئيات HDR ومحمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 3

قياس 6.1 بوصة بدقة 2400×1080 بكسل عبارة عن لوحة عرض OLED داعمة لمرئيات HDR ومحمية بطبقة زجاج Corning Gorilla Glass 3 المعالج: شريحة Google Tensor تحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G78 MP20

شريحة Google Tensor تحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Mali-G78 MP20 الذاكرة العشوائية والتخزين: 6 جيجابايت من النوع LPDDR5 ووحدة تخزين بسعة 128 جيجابايت من النوع UFS 3.1

6 جيجابايت من النوع LPDDR5 ووحدة تخزين بسعة 128 جيجابايت من النوع UFS 3.1 نظام التشغيل: أندرويد 12

أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

ثنائي الشريحة الكاميرا الخلفية: مستشعر رئيسي IMX363 بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع IMX386 بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 107 درجة بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بتقنية التركيز التلقائي للصورة.

مستشعر رئيسي IMX363 بدقة 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مدعوم بنظام التثبيت البصري OIS + وحدة إضاءة Flash LED + عدسة فائقة الاتساع IMX386 بدقة 12 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 107 درجة بفتحة عدسة f/2.2 مدعوماً بتقنية التركيز التلقائي للصورة. الكاميرا الأمامية: مستشعر IMX355 بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 84 درجة بفتحة عدسة f/2.0

مستشعر IMX355 بدقة 8 ميجابكسل بزاوية رؤية مجالها 84 درجة بفتحة عدسة f/2.0 الميزات الإضافية: ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة + تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار

ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة + تصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار الصوت: منفذ USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + 2 ميكروفون

منفذ USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + 2 ميكروفون الوزن والأبعاد: 152.2×71.8×8.9 مم ويزن 178 جرام

152.2×71.8×8.9 مم ويزن 178 جرام سُبل الاتصال: 5G SA/NA (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78), 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3.1 (1st Gen), NFC

5G SA/NA (n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78), 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11ax (2.4/5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS, USB Type C 3.1 (1st Gen), NFC البطارية: سعتها 4410 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي بقدرة 18 وات

الهاتف متوفر باللون الفحمي والطباشيري ومتاح للطلب المُسبق في الهند اعتبارًا من يوم 21 يوليو وسيكون متاح للبيع بدءًا من يوم 28 يوليو.