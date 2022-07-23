شاومي 12 إس ألترا يتفوق على جميع المنافسين ويصبح ملك الألعاب المُطلق!

تحظى هواتف الألعاب بمكانة فريدة في نفوس المستخدمين المتشددين وهواة ألعاب الهواتف الذكية ولذلك فهي تمتاز بمجموعة من الخصائص الاحترافية التي لا يمكن تواجدها في الهواتف العادية الأخرى.

ولكن بالرغم من ذلك، فهناك بعض الهواتف الذكية الرائدة المجهزة بشكل كامل لكي تعمل بمثابة هواتف استثنائية في مجال الألعاب، وهذا الأمر يبدو واضحاً من خلال المقارنة الأخيرة بين كل من هاتف شاومي 12 إس ألترا وهاتف آيفون 13 برو ماكس.

من خلال مراجعة الأداء الأخيرة، فلقد تفوق هاتف شاومي 12 إس ألترا على هاتف آيفون 13 برو ماكس في عدة فئات مختلفة. من المعروف أن سلسلة هواتف آيفون الأخيرة تمتاز بأداء مذهل بفضل شريحة A15 Bionic والأمر ليس استثناءً بالنسبة لهاتف آيفون 13 برو ماكس.

ولكن يبدو أن الهواتف الذكية الرائدة التي تعمل بنظام أندرويد قادرة على اللحاق بالركب تدريجياً، ووفقاً لمراجعة موقع Golden Reviewer فلقد تفوق هاتف شاومي الجديد كلياً “شاومي 12 إس ألترا – Xiaomi 12S Ultra” على هاتف آيفون 13 برو ماكس في اختيار الألعاب.

يأتي هاتف شاومي 12 إس ألترا في مقدمة حشد ضخم يتضمن أكثر من 15 هاتف من الهواتف العاملة بنظام أندرويد ونظام iOS. وهذا يعني أن شريحة كوالكم الرائدة Snapdragon 8+ Gen1 SoC استطاعت أن تغير من قواعد اللعبة.

بالتأكيد هذا يعني أن شريحة Snapdragon 8+ Gen1 SoC قدمت تحسين كبير مقارنة بشريحة Snapdragon 8 Gen1 SoC والشرائح السابقة الأخرى.

استطاع هاتف شاومي 12 إس ألترا الذي تم إطلاقه حصرياً في الصين أن يحقق 588 إطار في الثانية ولكن الأهم من ذلك أنه لم يولد درجات حرارة مرتفعة مثلما حدث مع هواتف الأندرويد السابقة التي تم إطلاقها في بداية عام 2022 بمعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC.

هذا يعني أن شريحة كوالكم الرائدة المستندة على عقدة تصنيع من شركة TSMC تفوقت على تلك الشريحة المستندة على عقدة تصنيع من شركة سامسونج بفارق ملحوظ.

تفوق هاتف شاومي 12 إس ألترا على عدة هواتف ذكية مختلفة والتي كان من بينها هاتف آيفون 13 برو ماكس وهاتف آيفون إس إي 2022 وحتى هواتف سامسونج جالكسي إس 22 جميعها.

الجهاز الوحيد ضمن القائمة والذي تفوق على هاتف شاومي 12 إس ألترا هو تابلت iPad Mini 6 الذي يعمل بواسطة معالج A15 Bionic.

ولكن بالعودة إلى هاتف شاومي 12 إس ألترا، فالأداء العالي ليست الميزة الوحيدة التي يتمتع بها الهاتف الرائد إذ يمتاز الهاتف بشاشة ضخمة قياس 6.7 بوصة وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED من تصنيع شركة سامسونج بمعدل تحديث 120Hz.

يحتوي الهاتف على بطارية سعتها 4860 مللي أمبير في الساعة وتدعم الشحن السلكي بقدرة 67 وات وتدعم الشحن اللاسلكي والشحن اللاسلكي العكسي. أيضاً يمتاز الهاتف بإعداد كاميرا مذهل بفضل عدسات Lecia.

يبلغ سعر الهاتف حوالي 900$ دولار أمريكي ولكن الجانب السلبي الوحيد في الأمر برمته هو أن الشركة لا تخطط لإطلاق هذا الهاتف عالمياً، مما يعني أننا سنكون مُضطرين على انتظار سلسلة شاومي 13 العام القادم.