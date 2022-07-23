منتجات لآبل اختفت ستعود مرة أخرى للأسواق!

ابل أوقفت الكثير من المنتجات الخاصة بها، عادةً ما يكون ذلك بشكل نهائي كما حدث مع جهاز الايبود تاتش مؤخراً إلا أنه من المقرر عودة بعض المنتجات مرة أخرى.

بناءً على التسريبات والتقارير الصحفية الأخيرة، فإن ابل تخطط لعودة 3 من الأجهزة التي توقفت عن إنتاجها خلال السنوات الماضية وهي سماعات HomePod وجهاز ماك بوك بشاشة 12 إنش بالإضافة إلى حاسوب iMac Pro.

سماعات HomePod

أوقفت ابل سماعات HomePod منذ بدايات عام 2021، واستمرت في بيع النسخة الصغرى HomePod Mini الأرخص ثمناً.

السعر المرتفع للسماعات والذي بلغ 350 دولاراً أمريكياً وتوفر بدائل أرخص كانا وراء تراجع مبيعات السماعات مما دفع ابل إلى التوقف عن إنتاجها.

يتوقع عودة سماعات HomePod مرة أخرى للأسواق بمعالج أفضل وتحسينات أكثر للصوت وربما كذلك شاشة بالأعلى مع إعادة النظر في نظام التسعير الخاص بالمنتج.

ماك بوك بشاشة 12 إنش

قبل نحو 3 سنوات، أوقفت ابل جهاز ماك بوك بشاشة 12 إنش في مقابل ذلك حدثت خطوط إنتاج ماك بوك اير وماك بوك برو.

جهاز ماك بوك بشاشة 12 إنش كان حاسوباً صغير الحجم خفيف الوزن مناسب للعديد من المستخدمين، لكنه كان ضعيف الأداء نوعاً ما رغم أن ابل لاحقاً أضافت نسخة بمعالج إنتل Core i7.

الآن مع معالجات ابل سيليكون الجديدة، قد نرى عودة جديدة للماك بوك بشاشة 12 إنش ربما مع معالج M1 أو M2 وبسعر أقل من ماك بوك آير الحالي.

iMac Pro

الحاسوب المكتبي القوي من ابل والتي توقفت ابل عن إنتاجه منذ العام الماضي قد يشهد عودة مرة أخرى بشاشة كبيرة ذات 27 إنش ومعالج قوي من سلسلة M قد يكون M2 Pro أو M2 Max وقد نراه بحلول العام القادم.