سامسونج تحدد يوم 10 أغسطس موعداً للإعلان عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي!

العديد من المصادر تنبأت بأن شركة التكنولوجيا الكورية تخطط من أجل استضافة حدث Galaxy Unpacked الثاني لها خلال عام 2022 يوم 10 أغسطس القادم.

اليوم لدينا تأكيد من Evan Bliss، مُسرب شهير لأخبار شركة سامسونج على موقع تويتر. وقد تضمن التسريب ما يبدو عليه وكأنه جزء من العرض التقديمي للإعلان الرسمي للشركة.

سامسونج تستضيف حدث Galaxy Unpacked يوم 10 أغسطس

سرب Evan Bliss جزء على ما يبدو أنه عرض تقديمي للإعلان الرسمي لهاتف سامسونج جالكسي زد فليب 4، وبجانبه تاريخ يوم الحدث، 10 أغسطس.

التسريب يتضمن هاتف جالكسي زد فليب 4 من الجانب، ومن الواضح أن هذا التصميم يحتوي على بعض التغييرات الجديدة التي تجريها سامسونج في الوقت الحالي.

يُقال أن حدث Galaxy Unpacked التالي سيشهد حضور العديد من المصادر الإعلامية، مما يعني أنه لن يكون مجرد حدث عبر الإنترنت.

خلال العامين الماضيين، كانت جميع مؤتمرات وأحداث الإطلاق الخاصة بالشركة عبر الإنترنت فقط بسبب وباء كورونا، ولكن مع عودة الأمور إلى طبيعتها مرة ثانية، سامسونج مستعدة للترحيب بالإعلاميين ومعجبيها في موقع الحدث الفعلي الذي من المتوقع أن يقام في نيويورك.

ووفقاً للتسريب، سيكون الحدث تحت شعار “Unfold Your World” مما يعني أن هذا هو تأكيد فعلي على أن الشركة تتجهز من أجل الإعلان عن الجيل الجديد من هواتفها القابلة للطي.

هذا هو الجيل الرابع من هواتف الشركة القابلة للطي، جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 وقد حصلت الشركة الكورية بالفعل على جميع الشهادات اللازمة من أجل إطلاق الهاتفين في السوق العالمية.

ستشهد الهواتف الجديدة بعض التحسينات الأكيدة ومن أبرزها مفصلة أكثر متانة وأكثر نحافة، ومن المحتمل أن يتم تحديث الشاشة الخارجية لكي تكون قابلة للاستخدام بشكل أفضل.

أيضاً من المحتمل أن يحتوي جالكسي زد فليب 4 على بطارية أكبر في السعة، تقريباً 3700 مللي أمبير بدلاً من 3400 مللي أمبير وهذه الترقية قد تتسبب في زيادة وزن وسُمك الهاتف، ولكن الأخبار الجيدة هي أن الهاتف سيدعم سرعة شحن أعلى من سابقه.

هذا ليس كل شيء، من المقرر أيضاً أن يتم الإعلان خلال الحدث عن الجيل الجديد من ساعات سامسونج الذكية وسماعة الأذن اللاسلكية جالكسي بودز 2 برو.