قريباً، قد يصبح بإمكاننا السفر عبر المحيط الأطلسي بسرعات غير مسبوقة وفي ظرف زمني قياسي.

كشفت شركة الطيران “بوم سوبرسونيك” الأميركية، في معرض فارنبورو الدولي للطيران، عن نماذج تجريبية لطائرتها المنتظرة “Overture”.

وقالت إنه سيكون بمقدور “Overture” الطيران من نيويورك إلى العاصمة البريطانية لندن في وقت قياسي، وهو 3 ساعات ونصف فقط. علماً أن مدة أسرع رحلة طيران مباشرة بين المدينتين حاليا تبلغ نحو 8 ساعات.

كما قالت إن طائرتها المرتقبة تتميز بتصميمها الجديد، الذي سيتغير بشكل جذري، وبتوفرها على أربعة محركات، إلى جانب عدد أقل من مقاعد الركاب، مقارنة مع الطائرات التقليدية، وفق ما نقلته صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وبالتحديد، تقول “بوم سوبرسونيك” إن الطائرة ستتمكن من التحليق بسرعة تتراوح بين 1 و1.7 ماخ.

من جانبه، قال مؤسس الشركة ومديرها التنفيذي بليك شول، في بيان: “لم يشهد الطيران قفزة عملاقة منذ عقود”، مضيفاً أن تصميم الطائرة الجديدة سيتم تطويره بحيث تنبعث منها انبعاثات خالية من الكربون للمحافظة على البيئة، كما ستحلق بالاعتماد على وقود الطيران المستدام (SAF) بنسبة 100 في المئة.

ومن غير المعروف حتى الآن متى ستكون الطائرة جاهزة للتحليق، لكن الشركة تشير إلى أنها بدأت في “وضع الأساس”.

المصدر: العربية – تكنولوجيا

The post لا تتعدى 3 ساعات.. طائرة “بوم” الأمريكية قادرة على الوصول من نيويورك إلى لندن appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا