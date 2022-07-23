ابل تعيد طرح هاتف ايفون 12 برو معاد التجديد بأسعار أرخص

قامت ابل اليوم بإعادة طرح هاتف ايفون 12 برو معاد التجديد Refurbished للبيع عبر متجرها الإلكتروني الرسمي في الولايات المتحدة الأمريكية بعد نفاذ الدفعة الأولى منه.

وكانت ابل قد طرحت هاتف ايفون 12 برو معاد التجديد iPhone 12 Pro Refurbished لأول مرة داخل الأسواق الأمريكية في إبريل الماضي.

وتوفر ابل مجموعة مختلفة من الألوان والسعات التخزينية للهاتف ويبدأ السعر من 759 دولاراً أمريكياً.

السعات التخزينية المتاحة لهاتف ايفون 12 برو معاد التجديد هي 128 و 256 و 512 جيجابايت، أما الألوان المتاحة فهي الذهبي والفضي والرمادي والأزرق. يمكنك التحقق من ذلك عبر متجر ابل الإلكتروني الرسمي.

هاتف ايفون 12 برو تم طرحه أواخر عام 2020 بسعر يبدأ من 1000 دولار أمريكي، لاحقاً توقفت ابل عن بيع النسخ الجديدة منه بعد إطلاق سلسلة ايفون 13.

الآن تبدو أسعار الهاتف معاد التجديد جذابة في ظل التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض العملات المحلية أمام الدولار الأمريكي، إذ أن هواتف الايفون معادة التجديد أقل بنحو 15% على الأقل مقارنة بأسعار نفس الإصدارات الجديدة.

جميع إصدارات هاتف iPhone 12 Pro معاد التجديد على متجر ابل مفتوحة بمعنى أنها تعمل على جميع الشبكات داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية، وكلها تأتي مع بطارية جديدة وغطاء خلفي جديدة مع كافة الملحقات الأخرى داخل علبة شراء جديدة، وضمان لمدة عام واحد.

الهاتف كما نعلم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G وتقنية شحن ماجسيف MagSafe وكاميرا ثلاثية مدعومة بحساس اللايدار LiDAR وشاشة بقياس 6 إنش وتصميم جديد يختلف عما يسبقه من إصدارات الايفون.

هواتف الايفون معادة التجديد هي هواتف تم إرجاعها لآبل من العملاء لتقوم ابل بعدها بفحص تلك الهواتف وتجديدها واختبار سلامتها وخلوها من أي عيوب ثم إعادة بيعها ولكن بسعر أقل.