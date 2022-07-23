رسمياً – هاتف OnePlus 10T 5G قادم يوم 3 أغسطس

أعلنت شركة ون بلس عن موعد الحدث الرئيسي القادم لها، ومن المقرر أن يتم عقده يوم أغسطس في تمام الساعة العاشرة صباحاً وسيقام الحدث في مدينة نيويورك.

أكدت ون بلس أنها تعتزم الإعلان عن هاتفها الرائد خلال الحدث، OnePlus 10T 5G، تحت شعار “Evolve Beyond Speed” ولكن ما هي مواصفات الهاتف وما هي الميزات التي يمكن أن يحتو عليها، فهذا هو يستدعي التساؤل.

ما نعرفه حتى الآن عن هاتف OnePlus 10T 5G

لقد رأينا العديد من التقارير المُسربة لهاتف OnePlus 10T 5G ومن المحتمل أن يكون الهاتف مماثل لهاتف OnePlus 10 Pro 5G الذي تم إطلاقه في وقت مبكر من العام الجاري.

وعلى الأرجح سيأتي الهاتف بتصميم مشابه أيضاً. السبب الذي يجعلنا نعتقد أن الهاتف سيأتي بنفس التصميم هو أنه من النادر أن يغير صانعو الهواتف التصميم الرئيسي خلال عام واحد.

الاختلاف الوحيد البارز الذي رأيناه من خلال التسريبات هو أن الشركة قامت باستبدال مكان وحدة إضافة Flash LED ورفعتها للأعلى قليلاً.

أما من حيث المواصفات الرئيسية، فمن المؤكد أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC والذي يمثل ترقية طفيفة مقارنة بمعالج Snapdragon 8 Gen1 SoC.

ولكن هذه الترقية الطفيفة تضمن للمستخدم استهلاك طاقة أفضل ودرجات حرارة أفضل نظراً لأن المعالج مصمم بعقدة تصنيع 4 نانوميتر من شركة TSMC وليست سامسونج.

من حيث الأداء، سيكون الأداء العام شبيه للغاية بأداء الهواتف الذكية الرائدة التي تحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen1 SoC. أيضاً من المحتمل أن يدعم الهاتف سرعة شحن بقدرة 150 وات ولكن قد يتم إطلاق الهاتف في بعض الأسواق بسرعة شحن 80 وات فقط، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

على كل حال، لم يعد يتبقى أمامنا سوى أقل من أسبوعين تقريباً على موعد الكشف عن هاتف OnePlus 10T 5G بشكل رسمي وسوف نرى كل شيء بشكل أفضل خلال الحدث وبالتأكيد سنقوم بتغطية الحدث من موقع “أخبار التطبيقات”.