سامسونج تُطلق تحديث هام لتطبيق التقويم الخاص بها!

إذا كنت تمتلك هاتف سامسونج جالكسي فمن المؤكد أنك تعتمد على تطبيق التقويم الخاص بالشركة من أجل تنظيم أمور حياتك. لا أحد يستطيع أن ينكر أن تطبيق التقويم الخاص بسامسونج هو بمثابة أداة قوية لمراقبة جميع شؤون أعمالك.

وبناءً على تقرير موقع SamMobile، فلقد أطلقت شركة سامسونج تحديث جديد لتطبيق التقويم يحتوي على مجموعة هائلة من الميزات الرائعة.

حجم التحديث صغير للغاية، تقريباً 45 ميجابايت فقط، ولكنه يجلب معه العديد من التغييرات المفيدة وهو يأتي برقم إصدار 12.3.05.10000 ويمكن تحميله فوراً من خلال متجر جالكسي.

ما الجديد في تحديث تطبيق التقويم الخاص بشركة سامسونج؟

إذا كنت لا تعتمد على تطبيق التقويم الخاص بسامسونج فمن المحتمل أنك لن تكون قادراً على تحديد الميزات الجديدة، ولكن لمساعدتك في ملاحظة بعض التغييرات الجديدة، الآن أصبح بإمكانك القدرة على التحقق من الدعوات الخاصة بمجموعتك عبر الشاشة الخاصة بإدارة التقويم مما يجعل عملية إدارة المهام برمتها أسهل كثيراً.

وعند إنشاء حدث جديد في تطبيق التقويم، سيقوم التطبيق تلقائياً بتحديد الوقت بناءً على العنوان الذي ستختاره. فعلى سبيل المثال إذا قمت بضبط حدث ما وليكن “البدء في عمل البحث الدراسي الساعة السادسة مساءًا” فسوف يتعرف التطبيق بشكل تلقائي على الموعد ويضبط نفسه لتذكيرك بالحدث في تمام الساعة السابعة.

هذه الميزة ليست جديدة تماماً، ولكن الجديد هنا مع التحديث الأخير هو أنك ستكون قادراً على إزالة الوقت المحدد من قائمة الإعدادات السريعة، وهذا بالطبع إذا كنت لا ترغب في الحصول على تذكير بالحدث في الوقت المحدد.

أما إذا كنت لا تريد أن يتعرف التطبيق بشكل تلقائي على مواعيد الأحدث، فيمكنك تشغيلها وإيقاف تشغيلها وقتما تشاء من قائمة الإعدادات السريعة. وبهذا الشكل يحاول التطبيق تجنب تعيين تنبيهات في مواعيد تلقائية.

الميزة الجديدة الأخرى هي أن التطبيق سيكون قادر على تحديد موقع ومكان الحدث بناءً على العنوان. فعلى سبيل المثال إذا قمت بتعيين حدث وليكن “الذهاب إلى النادي الساعة السابعة مساءًا” فسيقوم التطبيق بضبط وتعيين موقع ومكان الحدث بناءً على هذا العنوان. الفكرة من هذه الميزة هي توفير وقتك وبعض الخطوات الإضافية التي كنت مُضطر على ضبطها بشكل يدوي.

الجانب السلبي الوحيد في مجموعة الميزات الجديدة أنها لا تدعم جميع اللغات حتى الآن. يجب أن تتحقق من معلومات سجل التحديث لمعرفة مجموعة اللغات التي تدعمها الميزات الجديدة، أيضاً يمكنك معرفة جميع إصدارات هواتف جالكسي المؤهلة لتلقي التحديث.