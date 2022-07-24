ما هو أفضل جهاز ماك للطلاب أثناء الدراسة؟

إذا كنت طالباً وتود شراء جهاز حاسوب ماك من ابل لاستخدامه في الدراسة فستجد أمامك عدة خيارات، بالطبع هناك عوامل قد تحكمك مثل الميزانية ومتطلبات الدراسة وغيرها.

أفضل جهاز ماك للطلاب أثناء الدراسة: ماك بوك اير بمعالج M1

جهاز ماك بوك اير بمعالج M1 الصادر عام 2020 هو الجهاز الأنسب للطلاب والدراسة، فهو سيلبي احتياجات معظم الطلاب تقريباً في مختلف تخصصات الدراسة.

الجهاز متاح الآن في الأسواق بسعر 1000 دولار أمريكي، ويمكنك الحصول على خصم الطلاب الذي توفره ابل بقيمة 10% على منتجاتها وشراؤه في مقابل 900 دولار أمريكي (إن كان ذلك متاح في بلدك).

يأتي جهاز ماك بوك اير نسخة 2020 بمعالج M1 القوي والذي من خلاله سوف تستطيع القيام بكافة المهام اليومية الاعتيادية من كتابة الأوراق وإعداد العروض التقديمية وتشغيل الألعاب وتحرير الصور وغيرها مع عمر بطارية مناسب للغاية.

لأداء أقوى: ماك بوك برو 2021

إن كنت طالباً في مجال الهندسة وتتعامل مع برامج هندسية معقدة أو تدرس مجالات علوم الحاسب أو التصميم أو التصوير ربما قد تود الترقية لإصدار أعلى بأداء أقوى.

في هذه الحالة نرشح لك جهاز ماك بوك برو إصدار 2021 مع شاشة Liquid Retina XDR الأكثر تطوراً والداعمة لتقنية ProMotion التي تجعل معدل تحديث الشاشة يتغير تلقائياً ليصل أحياناً إلى 120 هيرتز.

الجهاز يتوفر بإصدارين 14 و 16 إنش وكذلك نسختين من المعالج هما: M1 Pro و M1 Max لتوفير أداء أقوى، هذا الجهاز يبدأ سعره من 2000 دولار أمريكي لذا عليك أن تفكر جيداً وتتأكد من كونه مناسب لك قبل اقتنائه ودفع المزيد من الأموال.

هناك إصدار 13 إنش من جهاز ماك بوك برو لكنها بمعالج M2 وسعرها يبدأ من 1300 دولار أمريكي، ويمكن اعتباره خيار وسط.

الحاسوب المكتبي iMac بمعالج M1

إذا كانت دراستك في معظمها عبر الإنترنت وتحتاج أن تقضي وقتاً أطول على المكتب، يمكنك اختيار الحاسوب المكتبي من ابل iMac بمعالج M1.

يحتوي الجهاز على شاشة كبيرة بقياس 24 إنش عالية الدقة والوضوح وكاميرا ويب بدقة تصل إلى 1080 بكسل. البعض يفضل الشاشة الكبيرة للدراسة وتعدد المهام. سعر الجهاز يبدأ من 1300 دولار أمريكي.

في الأخير، نشدد على أن الميزانية ونظام ومتطلبات الدراسة هي العوامل الرئيسية التي ستحكم اختيارك في النهاية.