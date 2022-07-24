تطبيقات الأسبوع للاندرويد – باقة مختارة من أفضل التطبيقات التي تستحق التواجد على هاتفك!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

Curiosity Stream

بدلاً من التمرير بلا وعي على تطبيقات التواصل الاجتماعي مثل انستقرام وتيك توك لمشاهدة محتوى تافه وغير مفيد، ما هو رأيك أن تشاهد بعض الأفلام الوثائقية المفيدة؟ تطبيق Curiosity Stream يضم مكتبة ضخمة من أفضل الأفلام الوثائقية التي تغطي كافة الموضوعات التي قد تنال إعجابك، بدءًا من التاريخ والحروب مروراً بالتكنولوجيا وحتى الفضاء والسيرة الذاتية. تطبيق رائع وموثوق ويتيح لك مشاهدة أفلامك المفضلة مقابل رسوم رمزية قليلة.

السعر : مجاني

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Mimo

في المستقبل القريب سيتم اعتبار الأشخاص الذين هم دون أي خبرة في البرمجة بمثابة “أُميين” وبالتأكيد أنت لن تكون واحداً من بينهم. ليس من الضروري أن تكون مطوراً لكي تتعلم البرمجة، فهناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك تتعلم برمجة التطبيقات. الأمر يتطلب فقط بعض الصبر ووقت الفراغ، وحينها قد تكون فرصة رائعة تفتح لك الكثير من أبواب العمل والالتحاق بالوظائف المرموقة. تطبيق Mimo سيساعدك على تعلم العديد من لغات البرمجة بدءًا من الصفر وحتى الاحتراف.

السعر : مجاني

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Duolingo

مع أكثر من 100 مليون تحميل من على متجر جوجل بلاي يعتبر تطبيق Duolingo أحد أفضل تطبيقات تعلم اللغات الأجنبية بشكل مجاني. هذا التطبيق سيساعدك على تعلم العديد من اللغات الأجنبية وطريقة نطقها والقواعد اللغوية الخاصة بها في صورة لعبة مسلية ومفيدة. يمكنك الاستفادة من وقتك الثمين في تعلم أي لغة قد تحتاج إليها في المستقبل عندما تنتقل أو تسافر إلى دولة أجنبية.

السعر : مجاني

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Amazon Kindle

تطبيق Amazon Kindle هو تطبيق غني عن التعريف يحتوي على مكتبة شاملة من الكتب الإلكترونية التي تغطي كافة الموضوعات والأقسام المختلفة. ستحتاج فقط شراء الكتب التي تريدها من خلال متصفح الويب، وبعد ذلك يمكنك تسجيل الدخول إلى حساب أمازون الخاص بك من على هاتفك الأندرويد وتبدأ في الاطلاع على كتبك المفضلة بسهولة شديدة. وسيلة رائعة للاستمتاع بأوقات فراغك في تعلم شيء مفيد، وبدلاً من أن تشتري وتحمل الكتب والمجلدات أثناء السفر والتنقل فلن تكون في حاجة إلا لهاتفك الأندرويد فقط.

السعر : مجاني

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Elevate

عقل الإنسان مثل العضلات التي تحتاج إلى ممارسة بعض الأنشطة الرياضية للحفاظ على لياقتها. تطبيق Elevate يعتبر بمثابة تمرين ذكاء من خلال مجموعة من الاختبارات التي تعزز من قدراتك العقلية وتنمي ذكاءك. ستلاحظ أن التطبيق شبيه بالألعاب، وهي خطوة ذكية من المطورين لتحفيز المستخدمين على ممارسة مجموعة التمارين وعدم الشعور بالملل.

السعر : مجاني

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Unit Converter

تطبيق Unit Convertor هو تطبيق مميز سوف يساعدك على تحويل أي قيمة إلى قيمة أخرى بسهولة شديدة. تحويل درجات الحرارة، الأوزان، العملات المالية، السرعة، الضغط، الطاقة والعديد من المجالات الأخرى التي قد تكون في حاجة إليها. التطبيق مجاني لفترة محدودة ونوصيكم بتجربته على الفور

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات. من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Mobile Optimizer Pro

هل بدأت تشعر أن هاتفك الأندرويد أصبح بطيء للغاية خلال الآونة الأخيرة؟ إذن يمكنك تجربة تطبيق Mobile Optimizer Pro الذي يتيح لك القدرة على التخلص من الملفات الغير مرغوب فيها ومسح ذاكرة التخزين المؤقت وتحرير الذاكرة العشوائية والتخلص من الملفات المكررة وتسريع الأداء العام للهاتف وتخفيض درجات حرارته.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Simple Quote Widget

سيساعدك هذا التطبيق في إنشاء ويدج تعيى شاشتك الرئيسية على هيئة مقتبسات بخطوط مختلفة. يمكنك كتابة أي عبارة أو جملة على شاشة هاتفك الرئيسية لتجميل المنظر العام. يمكنك الاستفادة من هذه الميزة بطرق عديدة ومختلفة ويمكنك حتى الاعتماد عليها من أجل تذكيرك بالمهام اليومية على الرغم من وجود عدد كبير من تطبيقات إدارة المهام ولكن هذا التطبيق فكرته جديدة ومميزة وهو متاح بشكل مجاني لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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Equalizer & Bass Booster Pro

من اسم التطبيق سوف تدرك أهميته على الفور، فهو تطبيق يحاول تحسين جودة صوت الهاتف وتعزيز الجهير الصوتي وضبط صوت الموسيقى بالشكل الذي ترغب به تماماً. فإذا كنت تلاحظ أن صوت هاتفك منخفض بعض الشيء فهذا التطبيق وجد من أجلك، ولكن التطبيق متاح مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني لفترة محدودة