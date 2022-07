ما أفضل الحميات الغذائية لمرضى السكري؟

الولايات المتحدة – أعلن علماء كلية الطب بجامعة ستانفورد الأمريكية، أن أفضل الحميات الغذائية لمرضى السكري هي حمية الكيتو وحمية البحر الأبيض المتوسط.

وتشير مجلة American Journal of Clinical Nutrition، إلى أن نظام كيتو الغذائي يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات مقابل نسبة عالية من الدهون. أما حمية البحر الأبيض المتوسط فتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات ونسبة معتدلة من الدهون، وتعتمد على الخضروات والبقوليات والفواكه والحبوب الكاملة وزيت الزيتون والأسماك.

وقد شملت هذه الدراسة 33 متطوعا يعانون من مقدمات السكري أو يعانون من النوع الثاني من السكري، قسموا إلى مجموعتين، تناولوا على مدى 12 أسبوعا الوجبات الغذائية المحددة ضمن النظامين المذكورين.

وأظهرت النتائج مستوى عاليا للتحكم في مستوى الغلوكوز في الدم وساعدت على تخفيض الوزن. كما لاحظ الباحثون أن حمية كيتو تحتوي على نسبة أقل من المواد المغذية وخاصة الألياف الغذائية. وأنه من الصعب الالتزام بها لفترة طويلة، مع أنها مناسبة لعلاج السكري والوقاية منه.

