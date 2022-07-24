تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مهمة وعروض متاحة مجاناً لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق سورة على الايفون والايباد

تطبيق “سورة” أحد مبادرات مركز تفسير للدراسات القرآنية، وهو نسخة رقمية من المصحف، متعدد الواجهات، وسهل الاستخدام بمزايا وخدمات نوعية. التطبيق يتيح سهولة تحديد (الكلمة والآية والصفحة والسورة) للوصول إلى خدمات علمية موثوقة لكلٍ منها، كما تظهر صفحة المصحف بدقة عالية، ووضوح، مع استثمار كامل الشاشة، مع طرق مختلفة للبحث وبيان المعاني والاستماع للتلاوة وتتبع القراءة والحفظ وإمكانية إضافة الملاحظات والخواطر وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق إضافة التأثيرات الحركية إلى الصور

تطبيق Photo Animate Studio Animator هو تطبيق مميز يبث الحياة في الصور إذ يتيح العديد من الخيارات التي تمكن المستخدم من إضافة صوت “فويس أوفر” أو مؤثرات صوتية أو موسيقى أو رسوم متحركة أو نصوص وغيرها لصناعة مقطع فيديو اخترافي من صورك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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الوضع الليلي في سفاري

هي عبارة عن أداة أو إضافة لمتصفح سفاري تمكن المستخدم من تصفح واستعراض المواقع الإلكترونية عبر الوضع الليلي Dark Mode وهو خيار مفيد إذا كنت تتصفح الإنترنت كثيراً في وقت متاخر من الليل.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق إنشاء الفيديو المستنسخ

تطبيق DMD vClone هو تطبيق يتيح لك استنساخ نفسك داخل الفيديو ودمج عدة مقاطع في مقطع واحد بأسلوب سهل وبدون تعقيدات في التصوير أو المونتاج.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Story Studio لإنشاء الحالات ومقاطع الفيديو القصيرة

هو تطبيق مميز يمكنك من إنشاء الحالات لشبكات التواصل الاجتماعي مثل إنستاغرام وفيسبوك و واتس اب وغير ذلك، من خلال هذا التطبيق يمكنك إنشاء مقاطع فيديو قصيرة وإضافة الانتقالات والموسيقى والنصوص وإخراجها بجودة عالية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Super ToDo’s لترتيب وتنظيم مهامك

هو تطبيق يمكنك من ترتيب وتنظيم المهام اليومية الخاصة بك وإعداد قائمة بالأشياء التي تود القيام بها مع إمكانية تذكيرك بها اعتماداً على الوقت أو تواجدك في مكان محدد، كما يدعم التطبيق الوضع الليلي وإضافة ويدجت خاصة به في الشاشة الرئيسية.

السعر : تحميل مجاني