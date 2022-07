تحديث iOS 16 – ما الجديد في المساعد الشخصي سيري؟

المساعد الشخصي سيري في الايفون والايباد يعتمد عليه الكثير من المستخدمين وفي تحديث iOS 16 استطاعت ابل تحسين سيري بإضافة عدد من المزايا والخيارات الجديدة.

إضافة الوجوه التعبيرية

إذا كنت تكتب رسالة نصية من خلال المساعد الصوتي سيري يمكنك أن تضيف وجهاً تعبيرياً أو emoji في الرسالة يمكن لسيري أن تدرج ذلك الرمز التعبيري من سياق الحديث.



إنهاء المكالمة

يمكن الآن لسيري أن تنهي المكالمة من خلال الأوامر الصوتية إذا قال المستخدم “إنهاء المكالمة” أو “Hang up”.

إرشادات سيري

هل تود استخدام سيري في أي مكان أو تطبيق على الايفون ولا تعرف ما هي الأوامر الصوتية المناسبة؟ يمكنك ببساطة أن تسأل سيري عن ذلك بقول “يا سيري، ما الذي أستطيع فعله هنا؟” أو باللغة الإنجليزية: “Hey ‌Siri‌, what can I do here?” وسوف يعرض لك سيري قائمة الأوامر الصوتية التي يستطيع تنفيذها.



المزيد من المزايا بدون إنترنت

ابل منذ فترة وفرت بعض المزايا الأساسية التي تستطيع سيري القيام بها بدون الحاجة للإنترنت عبر تحليل الأوامر الصوتية على الجهاز نفسه وليس عن طريق الخوادم.



ابل توسعت في الأوامر الصوتية التي يمكن تنفيذها بدون إنترنت في تحديث iOS 16 لتشمل التحكم بالأجهزة المنزلية عبر منصة HomeKit وكذلك البريد الصوتي وغير ذلك.

الأوامر الصوتية.. على مهلك!

يمكن التحكم في فترة التوقف الخاصة بالمساعد الصوتي سيري Siri Pause Time من الإعدادات، وهي الفترة الفاصلة بين إنهاء الأمر الصوتي وتنفيذه.

هذا الأمر مهم للغاية للذين لديهم صعوبة في الحديث. وهناك ثلاثة خيارات هي الافتراضي Default وأطول Longer والأطول Longest.