هونر تُعلن عن تابلت Honor Pad 8 بشاشة 2K ومعالج Snapdragon 680

كشفت شركة هونر النقاب عن أحدث الحواسيب اللوحية متوسطة المدى التي تحمل شعار العلامة التجارية في الصين باسم Honor Pad 8 والذي من المفترض أن يحل محل تابلت العام الماضي Honor Pad 7.

يتم تشغيل التابلت بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 680 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ويعمل بواجهة Magic UI 6.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ويحتوي على كاميرا أمامية وخلفية كلتاهما بدقة 5 ميجابكسل.

يتمتع الجهاز اللوحي بهيكل معدني نحيف للغاية يبلغ سُمكه 6.9 مم ويحتوي على 8 مكبرات صوتية وخوارزمية ضبط الصورة المطورة ذاتياً على يد شركة هونر وتقنية ضبط الصوت DTS والتابلت حاصل على شهادة Hi-Res Gold Label ويستمد طاقته من بطارية بسعة 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات.

سعر ومواصفات تابلت Honor Pad 8

الشاشة: قياس 12 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل 2K بمعدل سطوع يبلغ ذروته 350 نقطة ضوئية حاصلة على شهادة TUV Rheinland ومدعومة بتقنية تقليل الإضاءة الزرقاء لحماية العين.

قياس 12 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل 2K بمعدل سطوع يبلغ ذروته 350 نقطة ضوئية حاصلة على شهادة TUV Rheinland ومدعومة بتقنية تقليل الإضاءة الزرقاء لحماية العين. المعالج: ثماني النوى طراز Snapdragon 680 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 610

ثماني النوى طراز Snapdragon 680 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 610 الذاكرة العشوائية والتخزين: 4 جيجابايت رام / 6 جيجابايت رام / 8 جيجابايت رام + سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت

نظام التشغيل: واجهة Magic UI 6.1 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة Magic UI 6.1 المستندة على نظام أندرويد 12 الكاميرا الخلفية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل

مستشعر بدقة 5 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل

مستشعر بدقة 5 ميجابكسل الصوت: 8 مكبرات صوتية + تقنية HONOR Histen sound + تقنية DTS:X Ultra

8 مكبرات صوتية + تقنية HONOR Histen sound + تقنية DTS:X Ultra الوزن والأبعاد: 278.54×174.06×6.9 مم ويزن التابلت 520 جرام

278.54×174.06×6.9 مم ويزن التابلت 520 جرام سُبل الاتصال: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C

Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C البطارية: سعتها 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات

السعر والتوفر

يتوفر تابلت Honor Pad 8 بثلاث ألوان تشتمل على الأخضر والذهبي والأزرق وهذه هي أسعاره