هونر تُعلن عن تابلت Honor Pad 8 بشاشة 2K ومعالج Snapdragon 680

كشفت شركة هونر النقاب عن أحدث الحواسيب اللوحية متوسطة المدى التي تحمل شعار العلامة التجارية في الصين باسم Honor Pad 8 والذي من المفترض أن يحل محل تابلت العام الماضي Honor Pad 7.
يتم تشغيل التابلت بواسطة معالج كوالكم متوسط المدى Snapdragon 680 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ويعمل بواجهة Magic UI 6.1 المستندة على نظام أندرويد 12 ويحتوي على كاميرا أمامية وخلفية كلتاهما بدقة 5 ميجابكسل.
يتمتع الجهاز اللوحي بهيكل معدني نحيف للغاية يبلغ سُمكه 6.9 مم ويحتوي على 8 مكبرات صوتية وخوارزمية ضبط الصورة المطورة ذاتياً على يد شركة هونر وتقنية ضبط الصوت DTS والتابلت حاصل على شهادة Hi-Res Gold Label ويستمد طاقته من بطارية بسعة 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات.
سعر ومواصفات تابلت Honor Pad 8
- الشاشة: قياس 12 بوصة بدقة 2000×1200 بكسل 2K بمعدل سطوع يبلغ ذروته 350 نقطة ضوئية حاصلة على شهادة TUV Rheinland ومدعومة بتقنية تقليل الإضاءة الزرقاء لحماية العين.
- المعالج: ثماني النوى طراز Snapdragon 680 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية Adreno 610
- الذاكرة العشوائية والتخزين: 4 جيجابايت رام / 6 جيجابايت رام / 8 جيجابايت رام + سعة تخزين داخلية 128 جيجابايت
- نظام التشغيل: واجهة Magic UI 6.1 المستندة على نظام أندرويد 12
- الكاميرا الخلفية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل
- الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 5 ميجابكسل
- الصوت: 8 مكبرات صوتية + تقنية HONOR Histen sound + تقنية DTS:X Ultra
- الوزن والأبعاد: 278.54×174.06×6.9 مم ويزن التابلت 520 جرام
- سُبل الاتصال: Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS, USB Type-C
- البطارية: سعتها 7250 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 22.5 وات
السعر والتوفر
يتوفر تابلت Honor Pad 8 بثلاث ألوان تشتمل على الأخضر والذهبي والأزرق وهذه هي أسعاره
- 4 جيجابايت رام + 128 جيجابايت بقيمة 221$
- 6 جيجابايت رام + 128 جيجابايت بقيمة 265$
- 8 جيجابايت رام + 128 جيجابايت بقيمة 295$
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