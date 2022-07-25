حصرياً لهواتفها المستقبلية – هواوي تُسجل علامة تجارية باسم XMAGE لتطوير التقنيات البصرية!

سجلت الشركة الصينية علامة تجارية جديدة متخصصة في تطوير التقنيات البصرية باسم XMAGE ويأتي هذا بالتزامن بعد أن أنهت شركة هواوي شراكتها طويلة الأمد مع شركة Lecia للبصريات.

وكما تعلمون، فإن عدسات Lecia كانت تحت تصرف شركة هواوي لعدة سنوات طويلة، وقد أثمرت هذه الشراكة تطوير كاميرات احترافية وعالية الدقة لهواتف شركة هواوي.

Lecia لم تكن الشركة المسؤولة عن تزيد هواتف هواوي بالعدسات فحسب، وإنما كانت مسؤولة أيضاً عن ضبط ومعايرة ألوان كاميراتها الخلفية على هواتفها الرائدة.

استغلت شركة شاومي انتهاء عقد هواوي مع Lecia وقفزت سريعاً على القارب وبدأت التعاون مع الشركة الألمانية. في الحقيقة، لا نعلم ما هو الدافع وراء انتهاء عقد هواوي مع Lecia – البعض يعتقد أن الحظر الأمريكي على الشركة الصينية هو السبب في إنهاء تعاقدهما.

هواوي تسجل علامة XMAGE للتقنيات البصرية

ولكن بغض النظر عن Lecia، هواوي ليست شركة حديثة العهد، وتمتلك موارد ضخمة في موطنها الرئيسي، وقد سجلت مؤخراً علامة تجارية باسم XMAGE متخصصة فقط في تطوير البصريات، وبالتأكيد ستعتمد عليها الشركة مع هواتفها الرائدة المستقبلية وبشكل حصري.

وقد صرح رئيس قسم التجارية في شركة هواوي، السيد He Gang، بأن شركة التكنولوجيا العملاقة على أتم الاستعداد للمضي قدماً وسوف تستثمر الموارد والجهد في تطوير قسم XMAGE لتعزيز أنظمة التصوير الرقمية لهواتفها الذكية القادمة في المستقبل القريب.

بالتأكيد يمكنكم رؤية شعار XMAGE في عدداً من الصور التي تداولتها بعض الصحف والمجلات التقنية مؤخراً، ومن المؤكد أن يشق هذا الشعار طريقه إلى هواتف هواوي الذكية الرائدة – بحيث أن تأتي هواتف الشركة في المستقبل مطبوع عليها شعار XMAGE، ومن يعلم، ربما بعض المنتجات الأخرى أيضاً!

مما لا شك فيه، فلقد جمعت هواوي الكثير من الخبرة من خلال سنوات شراكتها مع Lecia، ومن المحتمل أن تكون قادرة على تقوية قسم XMAGE وتحسين قدراته في تطوير عدسات الهواتف الذكية لدرجة من الممكن أن تصل إلى تحقيق تعاون محتمل بينها وبين الشركات الصينية المُصنعة للهواتف الذكية.

هواوي كانت واحدة من أفضل الشركات عندما يتعلق الأمر بقدرات التصوير الفوتوغرافي

عندما يتعلق الأمر بقدرات التصوير الفوتوغرافي في الهواتف الذكية، استطاعت هواوي أن تحتل مكانة فريدة في نفوس المستخدمين، بغض النظر عن الحظر الأمريكي الذي حرمها من القدرة على الاستفادة من تطبيقات وخدمات جوجل.

على كل حال، فلقد أكدت الشركة الصينية أن الجيل القادم من كاميرات هواتفها الذكية سيتم تطويره بالتعاون مع قسم XMAGE الجديد المتخصص. لذا، من المحتمل أن يشتمل هاتف Huawei Mate 50 على هذه العدسات الجديدة. ولكن إذا لم يحدث ذلك، فمن المؤكد أن تأتي سلسلة Huawei P60 مُحملة بها. سنرى قريباً!