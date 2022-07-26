هواتف ايفون 14 – كيف سيكون الأداء؟

ما هي إلا أسابيع تفصلنا عن الإعلان عن سلسلة هواتف ايفون 14 المتوقع الإعلان عنها في شهر سبتمبر المقبل. الآن يمكننا التوقع بصورة أدق ما ينتظرنا فيما يتعلق بالأداء المرجو من تلك الهواتف.

هواتف ايفون 14 العادية .. لا تغيير منتظر في الأداء!

هواتف ايفون 14 سوف تتوفر بأربعة إصدارات مختلفة: إصداران أساسيان سيظلان يعملان بنفس معالج هواتف ايفون 13 الحالية ألا وهو معالج ابل A15، أما الإصداران الآخران فهما ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس واللذان سوف يعملان حصرياً بمعالج A16 الجديد.

مع وجود معالج ابل A15 فلا نتوقع أي اختلافات في الأداء عما هو موجود بالفعل في هواتف ايفون 13. معالج ابل A15 هو معالج قوي على مستوى وحدة المعالجة المركزية CPU أو معالج الرسوميات GPU وكذلك معالجة الصور وغيرها من الأمور.

النقص الحادث في صناعة أشباه الموصلات وأزمة سلاسل الإمداد قد تكون وراء قرار ابل بالاستعانة بنفس معالج السنة الماضية في الايفون. وهذا قرار لم نشهده في تاريخ ابل ربما منذ عقد من الزمان.

هواتف ايفون 14 برو .. التحسن الأوضح

كما سبق وأشرنا فإن هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس هي التي ستحمل معالج ابل A16 الجديد والذي سيحمل معه عدداً من تحسينات الأداء الواضحة بحسب تقرير لموقع MacWorld المختص بأخبار ابل.

مبدئياً، معالج ابل A16 مصنّع اعتماداً على الجيل الثالث من تقنية معالجة 5 نانومتر والتي توفر في استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 22% وتزيد من كثافة الترنسستور في الشريحة بنسبة 6% مقارنة بالجيل الأول من تقنية 5 نانومتر.

الأداء العام لهواتف ايفون 14 برو من المتوقع أن يزيد بنحو 15% مقارنةً بهواتف ايفون 13 هذا راجع جزئياً إلى تطوير المعالج وكذلك تطوير الذاكرة العشوائية RAM في ايفون 14 من LPDDR4x إلى LPDDR5 مع زيادة النطاق الترددي “الباندويث” للذاكرة العشوائية بنسبة 50%.

أما على مستوى معالج الرسوميات GPU فهناك تحسن متوقع بنسبة تصل إلى 30%.

ليس هذا فقط، هناك كذلك تحسينات في جوانب أخرى لا تقل أهمية مثل تحسين معالجة الصور والفيديو وقدرات الذكاء الاصطناعي.

في الأخير سوف ينعكس ذلك إجمالاً على تجربة أداء أفضل وخاصة مع تعدد المهام وتشغيل التطبيقات والألعاب الثقيلة التي تستهلك موارد الجهاز.