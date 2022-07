منافسا «تيك توك».. «فيسبوك» يُعيد ماضيه الجميل

أعلن تطبيق فيسبوك الخميس الماضي، العودة إلى أساسياته القديمة حيث أعاد عمل الصفحة الرئيسية وفق موجز الأخبار الذي يظهر بحسب الترتيب الزمني، ليسهل على المستخدمين مواكبة منشورات أصدقائهم.

فبعد أكثر من عقد على قيام التطبيق المملوك من شركة ميتا بتحديث الصفحة الرئيسية لعرض أهم الأخبار بدلًا من قائمة مرتبة زمنيًا من منشورات الأصدقاء والصفحات، يستعيد اليوم ميزته القديمة، في خطوة وصفت بأنّها تغيير مشابه قام به منافسه الرئيسي تيك توك الذي يتمتع بشعبية كبيرة.

وجعل فيسبوك الصفحة الرئيسية تبرز ضمن قسمين، هما «الخلاصات» و«الرئيسية»، أي في الأولى ستظهر منشورات الأصدقاء والصفحات التي يتبعها المستخدم وفقًا لترتيبها الزمني، بينما يتضمن القسم الثاني منشورات مقترحة أمام المستخدم استنادًا إلى خوارزميات معينة تعرض له ما قد يثير اهتمامه.

وكشف مارك زوكربيرغ أنّ إحدى الميزات الأكثر طلبًا على فيسبوك هي التأكد من عدم تفويت المستخدمين لمنشورات الأصدقاء، لذا فإنّ فيسبوك تطلق خاصية الخلاصات حيث يمكنهم مشاهدة المنشورات من الأصدقاء والمجموعات والصفحات والمزيد بشكل منفصل وبترتيب زمني.

وشرح زوكربيرغ أنّ تطبيقه سيبقي أيضًا على عرض موجز في الصفحة الرئيسية، حيث يوصي محرك الاكتشاف الخاص بالمحتوى الذي يعتقد أنه سيهم المستخدم.

وبالفعل، بدأت علاماتي التبويب الجديدة في الظهور على تطبيق زوكيربيرغ، منذ الخميس في عدد من الدول، على أن يتم طرحها عالميًا خلال الأسبوع الجاري.

ومقارنة مع تيك توك، فإنّ فيسبوك يريد أن يصبح أكثر تشابهًا مع صفحة التطبيق الصيني الرئيسية «فور يو For You» التي تركز فيها خوارزمية التطبيق على تحديد ما يرغب الشخص في رؤيته وإظهاره أمامه.

فبعد أن شكّل موقع فيسبوك أول وسيلة تواصل اجتماعي، برزت في السنوات الأخيرة طفرة وسائل التواصل الاجتماعي خففّت من بريق الموقع الأزرق، وعلى الرغم من الاستثمار الهائل الذي شرعت به الشركة إلا أنّ شعبية هذا الموقع ضمن الفئة الشابة آخذة بالانحدار.

وأشارت الإحصاءات إلى أنّ استخدام فيسبوك من قبل المراهقين عالميًا تراجع من 60% عام 2017 إلى 27% عام 2021 لصالح منصّات أنستغرام وسنابشات وتيك توك، بحسب دراسة أجرتها شركة «Piper Sandler» ونشرت أواخر العام الماضي، بينما تصدر التطبيق الصيني قائمة الموقع الأكثر إقبالًا على الصعيد العالمي لعام 2021.

