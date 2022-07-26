تسريبات – هذه هي مواصفات الكاميرا في كل من جالكسي A23 و A34 و A54!

نقلاً عن إحدى مواقع التقنية الكورية فلقد تم تسريب مواصفات الكاميرا على هواتف سامسونج متوسطة المدى جالكسي A23 وجالكسي A34 وجالكسي A54.

للأسف يبدو أن الهواتف الثلاثة تحتوي على مستشعر رئيسي متواضع للغاية وسوف يفتقد إعداد الكاميرا على الهواتف الثلاثة مستشعر العمق.

ما هي مواصفات الكاميرا عل كل من جالكسي A23 و A34 و A54 ؟

عدم وجود مستشعر العمق على هواتف سامسونج متوسطة المدى ليس أمراً سيئاً بالضرورة إذ أن العديد من العلامات التجارية الأخرى تخلت بالفعل عن هذا المستشعر مع هواتف الفئة المتوسطة، لذا، فإن الأمر ليس مُفاجئاً.

هذا يعني أن سامسونج قد تضع تركيزها على المستشعرات الأساسية متجاهلة تماماً مستشعر العمق والميزات اللافتة للانتباه من خلال زيادة تعداد مستشعرات التصوير على الهواتف الذكية.

لذا، باختصار شديد، ستحاول سامسونج تحسين قدرات العدسات الأساسية مثل المستشعر الرئيسي والعدسة ذات الزاوية العريضة للغاية وعدسة الماكرو.

أما وبالنسبة فيما يتعلق بمواصفات الكاميرا على هذه الهواتف، فإذا كانت المعلومات الواردة في التقرير صحيحة، فيبدو أن هاتف سامسونج جالكسي A23 سيحتوي على عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مصحوبة بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

في نفس الوقت، سيأتي هاتف جالكسي A34 بنفس إعداد الكاميرا تماماً ولكن مع استثناء وحيد وهو أن المستشعر الرئيسي على الهاتف سيكون عبارة عن كاميرا بدقة 48 ميجابكسل بدلاً من 50 ميجابكسل.

هذا لا يعني بالضرورة أن كاميرا هاتف جالكسي A23 هي الأفضل إذ من الممكن أن يكون مستشعر هاتف جالكسي A34 بفتحة عدسة أكبر تكون قادرة على امتصاص المزيد من الضوء مقارنة بمستشعر هاتف جالكسي A23.

شيء وحيد نحن على يقين منه وهو أن هذه الهواتف تستهدف مستخدمي الفئة الاقتصادية والمتوسطة وستأتي بتكلفة ميسورة وسيكون هاتف جالكسي A24 هو الأرخص سعراً بين الهواتف الثلاث.

أما بالنسبة لهاتف جالكسي A54 والذي يعتبر بمثابة إحدى أفضل وأشهر هواتف الفئة المتوسطة على الإطلاق فسيمتاز بإعداد كاميرا مشابه لنفس إعداد الكاميرا على هاتف جالكسي A24، ولكن مع استثناء وحيد أيضاً، وهو أن العدسة الفائقة للاتساع ستأتي بدقة 5 ميجابكسل بدلاً من 8 ميجابكسل.

هذا هو كل شيء حتى الآن، نظراً لأننا مازلنا بعيدين تماماً عن موعد الإعلان عن هذه الهواتف فمن الممكن أن تتخذ سامسونج قراراً مختلفاً تماماً خلال الأشهر القادمة ومن الممكن أن يتم شحن هذه الهواتف بإعداد كاميرا مختلف.