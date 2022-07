“تلاشي كروموسوم Y” قد يعرّض الرجال الأكبر سنا للخطر!

الولايات المتحدة – توصلت دراسة جديدة إلى أن فقدان كروموسوم Y المرتبط بالعمر – جزء من الحمض النووي البشري الفريد للذكور – يزيد من خطر تعرض الرجال لمشاكل قلبية محتملة تهدد حياتهم مع تقدمهم في السن.

ويمهد هذا الاكتشاف، الذي تم تفصيله في مجلة Science، الطريق لاختبار بسيط لتحديد الرجال الذين يعرضهم عدد كروموسوم Y لديهم لخطر الإصابة بأمراض مثل قصور القلب، حيث يعاني قلب المريض من أجل ضخ الدم حول الجسم. ولدى البشر اثنين من الكروموسومات الجنسية، X وY. وعادة ما يكون للذكور واحد من كل منهما، بينما تمتلك النساء اثنين من الكروموسومات X.

وعرف العلماء منذ عقود أن بعض الرجال بدأوا يفقدون كروموسومات Y من خلاياهم مع تقدمهم في السن.

وعلى سبيل المثال، وجدت دراسة سابقة لآلاف الرجال في المملكة المتحدة أن الكروموسوم غائب في حوالي خمس أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و70 عاما. وربطت هذه الظاهرة، المعروفة باسم فقدان Y، بمجموعة من الحالات الصحية بما في ذلك السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية ومرض الزهايمر، فضلا عن قصر العمر.

ومع ذلك، لم يتمكن العلماء من تحديد ما إذا كان فقدان الكروموسوم Y يسبب المرض بشكل مباشر أو ما إذا كان، مثل التجاعيد أو شيب الشعر، مجرد علامة على الشيخوخة.

والآن، ولأول مرة، أظهر العلماء أن فقدان الكروموسوم Y يمكن أن يضر القلب. (تعاني النساء أيضا من فقدان كروموسوماتهن الجنسية، لكن هذا لم يرتبط بقصر العمر والمرض).

وأثبت العلماء، من جامعة فيرجينيا في الولايات المتحدة وجامعة أوبسالا في السويد، لأول مرة الصلة بين الفئران.

وأظهروا أن الفئران التي تفتقر إلى كروموسوم Y من خلايا الدم البيضاء (فقدان كروموسوم Y أسهل للقياس في خلايا الدم البيضاء) نفقت قبل الفئران التي لا تزال تحتوي على كروموسومات Y الخاصة بها.

كما طورت الفئران منخفضة في الكروموسومات Y المزيد من تليف – أو سماكة – عضلات القلب. ويؤدي هذا التكاثف إلى تيبس القلب ويجعل ضخ الدم أكثر صعوبة.

وانتقل الباحثون بعد ذلك إلى الأشخاص ونظروا في المعلومات الطبية والجينية لأكثر من 223000 رجل قدموا عينات دم إلى البنك الحيوي البريطاني، وهو قاعدة بيانات صحية كبيرة.

ووجد أن الرجال الذين فقدوا كروموسومات Y من أكثر من 40% من خلايا الدم البيضاء لديهم، كانوا أكثر عرضة للوفاة بسبب أمراض القلب بنبسة 31%، بما في ذلك قصور القلب، على مدى السنوات الـ 12 التالية.

وخلص الباحثون إلى أن هذه النتائج مجتمعة تشير إلى أن فقدان Y يساهم في تليف عضلة القلب والضعف القلبي والوفيات عند الرجال.

ويخمنون أن فقدان الكروموسوم Y يؤثر على كيفية عمل بعض الخلايا في القلب، ما يسبب التليف وأمراض القلب.

وقال البروفيسور كينيث والش، الذي قاد الدراسة: “مع تقدمنا ​​في العمر، أحد الأشياء التي تحدث هو أننا نشعر بالتليف في الأنسجة والأعضاء المختلفة، بما في ذلك القلب والكلى والرئتين. ويتم تسريع هذه العملية بفقدان الكروموسوم Y. ومع ذلك، يختلف معدل فقدان الكروموسوم Y”.

ويقول والش: “بعض الرجال يفقدونها بسرعة كبيرة – فهم خاسرون للغاية – لكن البعض الآخر لا يفعل ذلك، ولا نفهم بعد سبب ذلك”.

وفي المستقبل، قد يؤدي اختبار فقدان كروموسوم Y إلى تحديد “الخاسرين الفائقين”.

وعلى الرغم من عدم وجود علاج حاليا لتليف القلب، إلا أن العلماء يعملون على عقاقير جديدة لعكس الضرر.

المصدر: ديلي ميل

