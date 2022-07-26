شركة ون بلس تعتزم إطلاق هاتف OnePlus 10T باسم OnePlus Ace Pro في بعض الأسواق!

بشكل رسمي قد أكدت شركة ون بلس – OnePlus على أنها تعتزم الإعلان عن هاتف OnePlus 10T 5G يوم 3 أغسطس القادم في الأسواق العالمية، ولكن يبدو أن الإطلاق لن يشتمل على بعض الأسواق من بينها الصين.

تفيد آخر التقارير بأن الشركة تخطط لإطلاق الهاتف باسم OnePlus Ace Pro في موطنها الرئيسي. هذه المعلومات قادمة إلينا من المُسرب الشهير Digital Chat Station وهو مُسرب شهير لأخبار الشركات الصينية.

أكد المُسرب في تدوينته على موقع Weibo الصيني أن هاتف OnePlus Ace Pro سيأتي مدعوماً بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي بسعة 16 جيجابايت وسوف يدعم الهاتف الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 150 وات.

لم يتطرق المُسرب للحديث عن بقية مواصفات الهاتف، ولكن نظراً لأن الهاتف ما هو إلا مجرد نموذج معاد التسمية من الهاتف الأصلي OnePlus 10T 5G، فمن المتوقع أن يأتي الهاتف بمواصفات متطابقة تماماً.

بناءً على التسريبات السابقة فلقد عرفنا أن هاتف OnePlus 10T 5G سيحتوي على كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل من أجل مكالمات الفيديو وصور السيلفي.

في الخلف يوجد إعداد كاميرا رائع يمتاز بمستشعر رئيسي Sony IMX766 بدقة 50 ميجابكسل مصحوباً بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

على الرغم من أن هذه هي مواصفات الكاميرا الأمامية والخلفية على هاتف OnePlus 10T 5G إلا أنه من الممكن أن يتم تجهيز هاتف OnePlus Ace Pro بكاميرا أفضل قليلاً، مثل عدسة أمامية بدقة 32 ميجابكسل بدلاً من 16 ميجابكسل. ولكن بنسبة 99% سيتم تجهيز الهاتف بنفس إعداد الكاميرا الخلفي.

يُقال أن سعر هاتف OnePlus Ace Pro قد يصل إلى 3000 يوان صيني أي ما يعادل 443$ دولار أمريكي وسيأتي أغلى طراز بقيمة 4000 يوان أي ما يعادل 591$ دولار أمريكي.

من الممكن أن يحتوي هاتف Ace Pro على شاشة AMOLED قياس 6.7 بوصة بدقة +FHD بمعدل تحديث 120Hz وسيعمل بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen1 SoC.

بالتأكيد سيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي بسعة تصل إلى 16 جيجابايت من النوع LPDDR5 وذاكرة تخزين داخلية بسعة تصل إلى 512 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

سيستمد الهاتف طاقته من بطارية بسعة 4800 مللي أمبير في الساعة والتي قد تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 160 وات أو 150 وات ولكن من المستبعد أن يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي.