نموذج تخيُلي لهاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا بكاميرا 200 ميجابكسل!

من المُقرر أن تُعلن سامسونج عن هاتف جالكسي إس 23 ألترا في وقت ما خلال الربع الأول من العام القادم، وفي حين أننا ننتظر المزيد من التسريبات والمعلومات حول هذا الهاتف، فلقد ظهر تسريب جديد على شكل نموذج تخيلي للهاتف يحتوي على كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

تم تصميم النموذج التخيلي بواسطة المصمم الشهير HoilNDI وقد تم نشر التصميم على موقع يوتيوب. يمكنكم رؤية مقطع الفيديو من هنا.

يبدو أن هاتف سامسونج جالكسي إس 23 ألترا وكأنه مزيد بين هاتف جالكسي إس 22 ألترا وهاتف شاومي 12 برو وربما السبب الذي يجعلنا نعتقد ذلك هو طريقة تصميم الكاميرا الخلفية.

الهاتف شبيه إلى حد كبير مع هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا ولديه جوانب علوية وسفلية مسطحة تماماً ولكن الجانب الخلفي والأمامي لديهما انحناء ملحوظ. شاشة الهاتف عبارة عن لوحة عرض منحنية مع فتحة ثقب مركزية لإيواء كاميرا الصور الشخصية.

جميع الأزرار المادية للهاتف متواجدة على الجانب الأيمن ويمكن رؤية شعار العلامة التجارية سامسونج على ظهر الهاتف. بالتأكيد سيكون ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج، بينما ستأتي الإطارات الجانبية مصنوعة من المعدن.

أما بالنسبة لقسم البصريات، لدينا هنا كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل، وبالتأكيد ستكون مصحوبة بعدسة البيرسكوب نظراً لأن هاتف جالكسي إس 22 ألترا يحتوي بالفعل على واحدة. الكاميرات الخلفية بارزة من الجانب الخلفي وهي متواجدة بداخل جزيرة بارزة أيضاً من ظهر الهاتف.

يتضمن الفيديو أربعة ألوان مختلفة

تخيل المصمم مجموعة متنوعة من الألوان المختلفة للهاتف والتي اشتملت على الأزرق والأسود والأخضر والوردي. تم تضمين ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، ولكن يبدو أن الهاتف سيفتقد لمقبس الصوت وهو أمر متوقع.

هذا هو كل شيء، لم يتضمن النموذج التخيلي على أي مواصفات رئيسية، باستثناء كاميرا بدقة 200 ميجابكسل. تنويه بسيط: جميع النماذج التخيلية مصممة فقط للمتعة وهي من وحي خيال المصمم، وبالتالي قد يأتي التصميم النهائي للهاتف بشكل مختلف تماماً.

بما أنه من المتوقع أن تُعلن الشركة عن سلسلة جالكسي إس الرئيسية خلال الربع الأول من العام القادم، فمن المؤكد أننا سنبدأ في رؤية العديد من التسريبات المتعلقة بهذه السلسلة خلال المرحلة المقبلة، وتحديداً بعدما أن تعلن الشركة عن هواتف الجيل الرابع القابلة للطي يوم 10 أغسطس القادم.