تحديث iOS 16 – مزايا الإملاء الصوتي وتحويل الصوت إلى نص

في تحديث iOS 16 و iPadOS 16 أولت اهتماماً كبيراً لميزة الإملاء الصوتي Dictation وهي وهي الخاصية المسؤولة عن تحويل الصوت إلى نص مكتوب.

باستخدام ميزه الإملاء الصوتي، يمكن التخلي عن لوحة المفاتيح لإدخال النصوص وبدلاً من ذلك الاعتماد على صوتك حيث يتمكن نظام التشغيل من التعرف على الكلام الذي تقوله وتحويله مباشرةً الى نص مكتوب قابل للتعديل والنسخ واللصق والترجمة وما إلى ذلك.

تجربة إملاء صوتي جديدة في الايفون والايباد

مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 سوف تتمتع بتجربة إملاء صوتي محسنة كلياً إذ يمكنك أن تضغط على زر المايكروفون وتتحدث ليقوم النظام تلقائياً بتفسير الصوت وتحويله إلى نص، أثناء حديثك يمكنك تعديل أي كلمات مكتوبة بصورة خاطئة أو استبدالها باقتراحات الكتابة.

للاستفادة من تجربة الإملاء الصوتي الجديدة يجب أن يعمل جهاز الايفون أو الايباد الخاص يك بمعالج A12 Bionic فما أحدث (أي هواتف ايفون XR و XS و XS Max وايفون 11 و 12 و 13 وما أحدث).

ميزة الإملاء الصوتي بتجربتها الجديدة تدعم اللغة العربية والإنجليزية والصينية والألمانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والتركية وغيرها من اللغات.

علامات الترقيم التلقائية

من ضمن الأشياء المثيرة أيضاً في خاصية الإملاء الصوتي مع تحديث iOS 16 و iPadOS 16 قدرة النظام على فهم سياق الحديث وإضافة علامات الترقيم تلقائياً مثل علامات الاستفهام والفواصل والنقاط.

هذه الخاصية ستتوفر للغات مثل الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والأسبانية والصينية والكورية وليست متوفرة للغة العربية بعدُ.

إضافات أكثر للإملاء الصوتي

عند تشغيل خاصية الإملاء الصوتي لن تتمكن فقط من تحويل الكلام إلى نص مكتوب مع علامات الترقيم بل أيضاً سيكون هناك أمور اخرى أعقد مثل إضافة الوجوه التعبيرية بصوتك مباشرةً.

هذه الخاصية سهل الوصول إليها عبر لوحة المفاتيح في أي مكان يمكن فيه إضافة نصوص كشريط البحث أو خانة الرسائل أو تطبيق الملاحظات أو أي خانة مخصصة لإضافة النصوص.

هذا الاهتمام من ابل قد يكون أحد دوافعه التطور الملحوظ الذي أنجزته جوجل في هذا الجانب مع نظام الأندرويد وتحديداً هواتف بكسل التابعة لها، إذ رفعت كفاءة التعرف على الصوت فيها وتحويله إلى نص بشكل كبير للغاية.