Nokia T10 – هل هناك مكان في سوق الحواسيب اللوحية لتابلت نوكيا القادم؟

شركة نوكيا ليست اسماً لامعاً عندما يتعلق الأمر بسوق الحواسيب اللوحية، ولكن من الواضح أنها تستهدف فئة محددة من المستهلكين. يبدو أن الشركة الفنلندية تعتزم إطلاق تابلت جديد خلال المرحلة المقبلة حيث تم رصد جهاز لوحي للشركة برقم طراز TA-1406 على موقع FCC.

لمن لا يعلم، موقع FCC هو الموقع التابع للجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن الشركة تعتزم إطلاق التابلت في السوق العالمية ولن يكون مقتصراً على الأسواق النامية فحسب.

من الممكن أن يكون التابلت القادم عبارة عن نسخة ميسورة التكلفة من التابلت الأصلي Nokia T20 المثير للإعجاب والذي تم إطلاقه في آواخر العام الماضي.

للأسف لم تذكر شهادة الجهاز اللوحي على موقع FCC الاسم التجاري للتابلت، ولكنها كشفت عن بعض مواصفاته الرئيسية. بناءً على تقرير موقع MyMasterPrice فإن تابلت نوكيا Nokia -T10 سيحتوي على لوحة عرض LCD قياس 8 بوصة بدقة 1280×800 بكسل بمعدل تحديث قياسي بسرعة 60Hz.

سيشتمل التابلت على كاميرا خلفية بدقة 8 ميجابكسل تم تصنيعها بواسطة الشركة الصينية C&T، بينما يتضمن الجهاز كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابكسل وهي من نفس المورد المذكور.

سيتم تشغيل التابلت بواسطة بطارية سعتها 5100 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن القياسي بقدرة 10 وات. للأسف هذه السعة قليلة جداً بالنسبة لجهاز لوحي ولكن بالنظر إلى حجم ودقة الشاشة فقد تكون كافية من أجل الاستخدام على مدار يوم كامل بدورة شحن واحدة.

بجانب اتصال البلوتوث واتصال واي فاي، سيوفر التابلت اتصالاً خلوياً LTE وسيتضمن مقبس 3.5 ملم لسماعة الرأس. أما فيما يتعلق بتصميم ومظهر التابلت، فمن المحتمل أن يأتي بزوايا دائرية مماثلة لنفس تلك الزوايا الموجودة على تابلت Nokia-T20.

بالطبع تابلت Nokia T20 هو الأفضل في عدة مجالات مختلفة، بدءًا من شاشته الأكبر حجماً قياس 10.4 بوصة والتي تعمل بدقة 2000×1200 بكسل، مروراً بكاميرته الأمامية بدقة 5 ميجابكسل، وحتى بطاريته الأكبر بسعة 8200 مللي أمبير التي تدعم الشحن بقدرة 15 وات.

يبدأ سعر تابلت Nokia T20 بقيمة 249$ دولار أمريكي، لذا، من المحتمل أن يتم تسعير تابلت Nokia T10 بقيمة 199$ دولار أمريكي تقريباً.