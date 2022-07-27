سامسونج تُطلق لون أرجواني جديد من هاتف جالكسي إس 22

أعلنت سامسونج عن لون جديد من هاتف جالكسي إس 22 وأطلقت عليه الشركة اسم “Bora Purple” وسيكون متاحاً في شركات الاتصالات الأمريكية اعتبارًا من يوم 10 أغسطس، وهو نفس اليوم المقرر أن تستضيف فيه الشركة حدث Galaxy Unpacked للإعلان عن منتجاتها الجديدة.

سيأتي الهاتف بنفس سعر الإطلاق الرسمي الذي جاء به هاتف جالكسي إس 22 وهو 799$ دولار أمريكي، على الرغم من أن جميع الألوان الأخرى حصلت على بعض التخفيضات خلال الفترة الماضية. وبالتالي من المحتمل أن يتم تخفيض سعر اللون الجديد أيضاً، ولكن بعد فترة قصيرة من موعد الطرح.

لماذا اللون الأرجواني تحديداً؟

صرحت شركة سامسونج بأن اللون الأرجواني كان واحداً من أفضل الألوان المحبوبة التي تم إطلاقها على مر السنين وهناك ملايين المستخدمين الذين يفضلون الحصول على هاتف بهذا اللون.

الشيء المميز في اللون الأرجواني أنه دائماً ما يكون مناسب لجميع المستخدمين بمختلف فئاتهم العمرية والجنسية، وعلى مدار الأعوام الماضية كانت تطرح الشركة درجات مختلفة من اللون الأرجواني مع هواتفها الرئيسية.

فعلى سبيل المثال تم إطلاق هاتف جالكسي إس 8 بلون Orchid Gray وهو إحدى درجات الأرجواني الرمادي، كما وقد أطلقت الشركة هاتف جالكسي إس 9 بدرجة لون Lilac Purple، وكذلك هاتف جالكسي إس 22 جاء بدرجة Violet، وهاتف جالكسي زد فليب 3 جاء بدرجة Lavender. لذا، يمكنك القول أن درجات اللون الأرجواني هي السمة المميزة لهواتف سامسونج جالكسي الرئيسية.

أما الإصدار الجديد من هاتف جالكسي إس 22 فهو بدرجة Bora Purple وهذا اللون يجسد اللون الأرجواني الهادئ، وقد صرحت الشركة على لسان Sonia Chang، نائبة رئيس مجموعة تسويق العلامات التجارية بشركة سامسونج أن هذه اللون مناسب لجميع فئات المستخدمين وخاصة الذين يحبون اللون الأرجواني.

وقد أكدت أيضاً أن الشركة مستعدة لتقديم اللون الجديد من هاتف جالكسي إس 22 خلال وقت قريب، ولكن الأهم من ذلك أنه سيكون هناك عدة هواتف جالكسي قادمة بهذا اللون في وقت لاحق من العام الجاري، وربما تُلمح بهذا هواتف الجيل الرابع القابلة للطي.

لذا، من المحتمل أن نرى كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4 باللون الأرجواني الهادئ الحيادي خلال حدث Unapcked يوم 10 أغسطس. اللون الجديد مذهل حقاً ولكن كنا نتمنى لو تم إطلاقه مبكراً بعض الشيء.