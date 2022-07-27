هواتف ايفون 14 – هل تواجه ابل مشكلة في الكاميرا؟

إذا سألت أي مستخدم عن أهم ما يميز هواتف الايفون عن غيرها؟ فسيكون الجواب هو الكاميرا وجودة التقاط الصور وتسجيل الفيديو. ابل تعي هذا جيداً وتعمل على الحفاظ على تلك الصورة الذهنية لدى المستخدم وتعزيزها ولا تسمح بأن يشوبها أي شائبة.

حالياً، تواجه صناعة الهواتف الذكية بما في ذلك صناعة الايفون أزمة سلاسل الإمداد والتوريد والتي تسبب نقصاً في بعض المكونات اللازمة للصناعة.

فيما يتعلق بهواتف ايفون 14، انتشرت مؤخراً تقارير صحفية تتحدث عن نقص في الذواكر العشوائية والشاشات لكن تأثير ذلك سيكون محدوداً ربما لاعتماد ابل على العديد من الموردين وحسن إدارة الأزمة.

الآن في تقرير جديد يُقال أن ابل تبحث عن موردين جدد للكاميرا الخلفية لهواتف ايفون 14 بسبب وجود مشاكل في الجودة حالياً وذلك نقلاً عن المحلل الشهير المهتم بشئون ابل Ming-Chi Kuo.

وفقاً لما ذكره Kuo، فإن بعض عدسات الكاميرا في هواتف ايفون 14 – خصوصاً تلك لتي تم توريدها من شركة Genius – تعاني من مشاكل في الجودة.

هذا دفع ابل إلى تغيير الطلبية الخاصة بها من شركة Genius إلى شركة Largan وهي شركة تايوانية أخرى مختصة في صناعة العدسات وذلك لتجنب أي تأخير في الخطة الزمنية الخاصة بإنتاج هواتف ايفون 14 وإكلاقها في الأسواق الربع الأخير من العام الحالي.

يُعتقد أن شركة Largan البديلة ستكون قادرة على سد الفجوة التي خلفتها سابقتها التي سوف تستغرق نحو شهرين لحل مشاكل الجودة في عدساتها وإن لم تفعل ستظل شركة Largan مستمرة في توريد العدسات لآبل.

وفقاً لتقارير سابقة، فإن هواتف ايفون 14 دخلت مرحلة الإنتاج التجريبي بالفعل، وهي المرحلة التي تسبق الإنتاج الكبير Mass Production وفيها يتم عمل اختبارات الجودة ووضع خطة التصنيع اللاحقة.