خبر صادم – سيأتي هاتف جالكسي زد فليب 4 بسعر أغلى من الجيل السابق!

على مدار الأشهر الماضية رأينا العديد من التسريبات الخاصة بهواتف الجيل الرابع القابلة للطي لشركة سامسونج، ولقد قمنا بتغطية كل شيء عن هذه الهواتف في مقالات متعددة، ولكننا لم نتطرق للحديث عن كيفية التسعير بشكل دقيق لأننا لم نكن متأكدين من أسعار هذه الهواتف بعد.

نحن نعرف بالفعل الكثير من المعلومات فيما يتعلق بتصميم ومواصفات كل من جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4، والآن، لم يعد يتبقى سوى أسابيع قليلة عن حدث Galaxy Unpacked المتوقع أن ينعقد يوم 10 أغسطس القادم، ومن اقترابنا من هذا الموعد، ظهرت للتو تسريبات تكشف النقاب عن سعر هاتف جالكسي زد فليب 4.

جالكسي زد فليب 4 بسعر أغلى من الجيل السابق

للأسف الشديد، كنا نتمنى أن يكون لدينا أخبار جيدة من أجلكم في هذا التقرير، ولكن يبدو أن مشكلة التضخم العالمي طالت ضربت قطاع الهواتف الذكية في مكان حساس، ومن المتوقع أن تأتي جميع الهواتف الذكية المستقبلية بأسعار أعلى، وبالتأكيد، هاتف جالكسي زد فليب 4 ليس استثناءً.

بناءً على تقرير موقع Pricebaba فسوف يبدأ سعر هاتف جالكسي زد فليب 4 نموذج 128 جيجابايت بمبلغ وقدره 1.080 يورو، بينما سيأتي نموذج 256 جيجابايت بسعر 1160 يورو، في حين أن الإصدار النهائي سيأتي بسعة 512 جيجابايت بقيمة 1280 يورو.

إذا عدنا بالزمن قليلاً إلى الوراء، سنجد أن شركة سامسونج أطلقت هاتف جالكسي زد فليب 3 بسعر يبدأ من 1.040 يورو فقط، وهذا يعني أن هناك زيادة 40 يورو مع الهاتف الصدفي القابل للطي القادم قريباً.

في حين أنها زيادة بسيطة جداً ولكن مع فرق العملية قد تصنع فارق كبير لدينا هنا في الوطن العربي وخاصة في دول شمال أفريقيا. الأمر غريب قليلاً لأننا كنا تعودنا من شركة سامسونج أن تجعل من هواتفها القابلة للطي متاحة للجميع كل جيل عن الآخر.

لقد باعت سامسونج هاتف جالكسي زد فليب 3 بشكل جيد جداً في الولايات المتحدة والذي يبدأ سعره عند 999$ دولار أمريكي، والعديد من بيننا توقع أن تحصل هواتف الجيل الرابع القابلة للطي على دفعة جديدة من التخفيضات هذا العام، ولكن للأسف يبدو أنا هذا لن يكون هو الحال.

إذا كانت هذه المعلومات صحيحة، فبالتأكيد سيأتي هاتف جالكسي زد فولد 4 بسعر يبدأ عند قيمة تعلو عن 1000$ دولار أمريكي. ربما مشكلة التضخم ليست الدافع الوحيد وراء رفع أسعار هواتف سامسونج القادمة.

بعض التقارير أشارت إلى أن أزمة التوريد التي تعرض لها قطاع الصناعة منذ الوباء لعبت دوراً أساسياً في ارتفاع أسعار جميع السلع، وكانت من بينها الهواتف الذكية.

سيتعين علينا الانتظار ليوم 10 أغسطس القادم للتأكد من صحة هذه المعلومات، ولكن إذا كانت صادقة، فحينها قد يجد العديد من المستخدمين صعوبة كبيرة في تبرير تبذير مبلغ مالي إضافي على أي من هواتف سامسونج التالية.