روسيا – أعلن الدكتور ميخائيل غينزبورغ، أخصائي التغذية الروسي، أن الإكثار من تناول المشروبات المحلاة لا يؤدي فقط إلى السمنة، بل وإلى ارتفاع مستوى ضغط الدم والسكري وحتى السرطان.

ويشير الأخصائي في مقابلة مع راديو “سبوتنيك”، إلى أن الناس يستهلكون في الطقس الحار المزيد من السوائل وهذا أمر طبيعي وصحيح تماما. ولكن يكون من الخطأ في هذه الحالة تناول المشروبات المحتوية على نسبة عالية من السكر.

ويقول، “تحتوي هذه المشروبات على مواد محسنة للنكهة ومواد صبغية، وهذه منتجات ضارة جدا. لأن السكر في الحالة السائلة أكثر ضررا من السكر الموجود في لقمة الطعام الذي يجب مضغها. السكر السائل يمتصه الجسم بسرعة، حيث في بعض الأحيان يرتفع مستواه في الدم والأنسجة بصورة حادة. وبالطبع لا يتمكن الجسم من التفاعل بسرعة مع هذه الحالة “الطارئة” لارتفاع مستوى السكر، ما قد يؤدي إلى التسمم والتهابات وارتباط جزيئات السكر بالبروتينات- الغلوزة”.

ويضيف، يمكن بالتالي أن يتطور إلى أمراض خطيرة بما فيها السرطان.

ويقول، “يمكن أن يؤدي تناول المشروبات المحلاة، إلى السمنة وأمراض الشيخوخة. لذلك فإن الأشخاص الذين يفرطون بتناول هذه المشروبات يصابون عادة بأمراض مثل السكري وتصلب الشرايين وارتفاع مستوى ضغط الدم وبعض أنواع الأورام”.

ووفقا له، من أجل إرواء العطش، يجب في الطقس الحار، شرب الماء النقي أو مع إضافة الزنجبيل أو الليمون وغيرها ولكن من دون السكر، بدلا من المشروبات المحلاة المختلفة. لأن السكر مادة غذائية.

المصدر: نوفوستي

The post مادة غذائية “ضارة جدا” تؤدي إلى السمنة والسكري وحتى السرطان first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا