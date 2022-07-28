تحديث iOS 16 – ما الجديد في النسخة التجريبية الرابعة Beta 4 ؟

أطلقت ابل النسخة التجريبية الرابعة Beta 4 من تحديث iOS 16 والذي يأتي بعد فترة طويلة من النسخة السابقة Beta 3. التحديث لا يزال قيد التطوير والنسخ التجريبية هدفها إصلاح الأخطاء وتحسين تجربة الأداء إلى أفضل مستوى ممكن قبل الإطلاق الرسمي.

التقارير الصحفية تشير إلى أن عملية تطوير تحديث iOS 16 لا تجرى بشكل سلس كما هو معتاد، وأن النسخة مليئة بالأخطاء والمشاكل. هذا الأمر لا يمكن تأكيده أو نفيه، لكن النسخ التجريبية ليست مستقرة تماماً وهي ليست موجهة للمستخدم العادي على أي حال.

ما الجديد في iOS 16 Beta 4 ؟

تاتي النسخة التجريبية الرابعة من التحديث المنتظر iOS 16 Beta 4 ببعضٍ من المزايا والتغييرات الجديدة المهمة في تطبيقات النظام الافتراضية وعلى مستوى شاشة القفل والإشعارات.

تجدر الإشارة إلى أن تحديث iOS 16 سيكون متوفراً على هواتف ايفون 8 وايفون 8 بلس فما أحدث.

الرسائل

تطبيق الرسائل في تحديث iOS 16 يأتي بخاصية تعديل الرسائل بعد إرسالها، ابل حسنت من هذه الخاصية لإتاحة عرض الرسالة الأصلية في فقاعة، كما تم السماح بتعديل الرسالة حتى 5 مرات، وتقليل الفاصل الزمني بين إؤسال الرسالة وتعديلها إلى دقيقتين فقط.

الأنشطة الحية

ميزة الأنشطة الحية تتيح عرض إشعارات بشكل مباشر Live Activities على شاشة القفل باتت الآن متاحة للمطورين للاستفادة منها داخل تطبيقاتهم.

مثلاً يمكن استعراض نتائج مباراة، أو معرفة خط سير خدمة التوصيل للمنازل أو خدمة أوبر بشكل مباشر داخل الإشعار على شاشة القفل.

هذه الميزة سوف تتوفر لاحقاً على نظام iOS 16 ربما مع تحديث فرعي مثل iOS 16.1 نهاية العام الجاري.

خلفيات جديدة في تطبيق Home

تطبيق التحكم بالأجهزة المنزلية Home بات الآن يحتوي على خلفيات جديدة للاختيار بينها بالإضافة إلى الخلفيات القديمة.

تطبيق البريد

في تطبيق البريد في تحديث iOS 16 هناك خيار جديد للتحكم بالمدة الفاصلة بين إرسال البريد الإلكتروني والتراجع عنه لمدة 10 أو 20 أو 30 ثانية أو إلغاء هذه الخاصية تماماً.

التحكم في إشعارات شاشة القفل

في إعدادات شاشة القفل، هناك خيار مصور للتحكم في شكل الإشعارات الذي يظهر على شاشة القفل.

تخصيص شاشة القفل

قامت ابل بإعادة تصميم الواجهة الخاصة بتخصيص شاشة القفل وخيارات التحكم بالخلفية والألوان والصور مع تثقيل الخط الخاص بمشغل الموسيقى على شاشة القفل.