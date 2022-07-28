سامسونج تطلب توسيع مساحة رقعة مصنعها الجديد بالولايات المتحدة!

بعد أشهر طويلة من المفاوضات والمباحثات، اتخذت سامسونج قرارها النهائي بتطوير منشأة جديدة لرقائق أشباه الموصلات في تايلور بولاية تكساس الأمريكية. ولكن بناءً لما تم ذكره في بعض التقارير الجديدة، يبدو أن الشركة تريد توسيع مساحة موقع المصنع حيث تسعى الشركة للحصول على الموافقة من قِبل الحكومة المحلية.

وفقاً لم تم ذكره في تقرير صحيفة Korea JoongAng Daily الكورية، فلقد تقدمت شركة سامسونج بطلب لزيادة مساحة موقع مصنع رقائق أشباه الموصلات الجديد بنسبة 14%. تسعى سامسونج لإضافة ما يصل إلى 176 فدان إلى مساحة المشروع.

المشروع الحالي يشغل مساحة 1.268 فدان، وقد بدأت عملية تشييد المصنع بالفعل على مساحة 138 فدان، ولكن بناءً على التقارير الجديدة، يبدو أن الشركة الكورية تريد توسيع نطاق مساحة مصنع الرقائق.

احتوى التقرير على مجموعة من المناظر الجوية التي تم التقاطها للموقع، جنباً إلى جنب مع المساحة الجديدة التي تسعى سامسونج لضمها إلى مساحة المشروع. وقد تم تمييز المساحة الجديدة التي تطالب بها سامسونج باللون الأحمر على خريطة الموقع.

سامسونج تستثمر 17 مليار دولار في تطوير منشأة جديدة لرقائق أشباه الموصلات

أمضت الشركة الكورية عدة أشهر خلال العام الماضي في استكشاف مجموعة مواقع مختلفة في جميع أنحاء الولايات المتحدة من أجل مصنع الرقائق الجديد الخاص بها، حتى استقرت في النهاية على تايلور بولاية تكساس.

إحدى أبرز العوامل التي ساهمت في استقرار سامسونج على هذا الموقع هي النظام البيئي لأشباه الموصلات في الدولة والبنية التحتية والدعم الحكومي.

تكساس هي موطن لأول مصنع لأشباه الموصلات لشركة سامسونج في الولايات المتحدة، في أوستن، على بعد 25 كيلو متر تقريباً من الموقع الجديد.

جدير بالذكر أن المقر الرئيسي لشركة Dell يقع في نفس الولاية، كما أن شركة آبل تقوم ببناء مصنع جديد في ولاية تكساس. وتخطط سامسونج لاستثمار 17 مليار دولار أمريكي في المنشأة الجديدة.

سامسونج بدأت بالفعل على عقدة تصنيع 3 نانوميتر في مصانعها الكورية، ولكنها تخطط للاستفادة من المنشأة الجديدة في تطوير عقدة تصنيع 5 نانوميتر أو الأصغر منها في المستقبل.