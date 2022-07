تغريدات على “تويتر” تكشف استهلاك الناس للطعام الصحي في فترة وباء كورونا

الولايات المتحدة – أشارت دراسة جديدة قادها باحثون من كلية الصحة العامة بجامعة بوسطن، إلى التغييرات الغذائية التي أجراها الناس خلال السنة الأولى من وباء كورونا.

وأدت عمليات الإغلاق الواسعة النطاق وإقفال المطاعم في عام 2020 إلى تغيير الروتين اليومي بشكل جذري وتغيير كيفية وصول الأشخاص إلى الطعام والكحول، لكن تحليل التغريدات خلال كوفيد19 يشير إلى أن بعض الأشخاص ربما اختاروا التخلي عن جنون الخبز واتباع عادات غذائية صحية،اعتمادا على بيئتهم المجاورة.

قارنت الدراسة التغريدات حول الطعام الصحي والوجبات السريعة والكحول قبل وأثناء الوباء، ووجدت أن حصة التغريدات حول الغذاء الصحي زادت بنسبة 20.5٪ أثناء الوباء، بينما انخفضت نسبة التغريدات حول الوجبات السريعة والكحول بنسبة 9.4٪ و 11.4٪ على التوالي.

ولفتت النتائج أيضًا إلى وجود ارتباطات بين السلوك الصحي والقرب من متاجر البقالة أو متاجر المشروبات الكحولية بين أولئك الذين تمكنوا من البقاء في المنزل أكثر خلال كوفيد19، الأشخاص الذين أمضوا وقتا أطول في المنزل وعاشوا في أحياء بها عدد أكبر من متاجر البقالة للفرد، قاموا أيضا بالتغريد أكثر حول الأطعمة الصحية وتغريد أقل عن الأطعمة السريعة والكحول أثناء الوباء مما فعلوا قبل الوباء، الجدير بالذكر أن الباحثين وجدوا أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بها عدد أكبر من متاجر الخمور للفرد كانوا أكثر عرضة للتغريد عن الكحول.

يقول مؤلف الدراسة المناظرة وعالم بيانات وباحث في مختبر MIT Lincoln مارك هيرنانديز:” تقدم نتائجنا نظرة ثاقبة حول تأثير تدخلات الصحة العامة على استهلاك الطعام والكحول أثناء الوباء، وتعزز الفكرة القائلة بأنه عندما يتعلق الأمر بالتأثير على السلوكيات الصحية، فإن البيئة المبنية للفرد مهمة”.

قام هيرنانديز وزملاؤه بفحص التغريدات ذات العلامات الجغرافية والتغريدات العامة في الولايات المتحدة التي ذكرت الطعام الصحي والوجبات السريعة والكحول قبل الجائحة (مايو 2019 إلى يناير 2020) وأثناء الوباء (مايو 2020 إلى يناير 2021).

ربط الباحثون التغريدات الموسومة بعلامات جغرافية بالمقاطعات الأمريكية لفحص العلاقة بين خصائص الحي والتغيرات في عادات الأكل والشرب، وحصلوا على بيانات من تقارير تنقل المجتمع كوفيد 19 من Google لفهم المكان الذي تمكن السكان من قضاء المزيد من الوقت في المنزل.

ويوفر تحليل التغريدات هذا فهما أكثر دقة وواقعية للتغيرات المحتملة في استهلاك الغذاء خلال جائحة كورونا، وسد الثغرات من البحث السابق الذي اعتمد بشكل أساسي على بيانات المسح التقليدية المعرضة للتقارير الذاتية المتحيزة، من ناحية أخرى توفر بيانات وسائل التواصل الاجتماعي فرصة للمراقبة الطبيعية للمعلومات الطوعية حول مواقف وسلوكيات الجمهور.

تقول المؤلفة المشاركة في الدراسة نينا سيزا :”يوفر “تويتر” نافذة على المواقف والسلوكيات اليومية للأشخاص الذين قد تكافح الاستطلاعات لالتقاط آرائهم، في سياق النظام الغذائي، من المعروف أن يوميات الطعام وعادات الأكل المبلغ عنها ذاتيا عرضة للتحيز في الاستجابة، وقد تعكس التقارير غير المرغوب فيها عن استهلاك الطعام على “تويتر” بشكل أكثر دقة تفضيلات الطعام وعاداته.”

يقول الباحثون إن النتائج تسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات تزيد من الوصول إلى خيارات الغذاء الصحي، لا سيما في المناطق التي تفتقر إلى متاجر البقالة.

يقول هيرنانديز: “يمكن للسياسات أن تساعد في تحفيز بائعي البقالة الجدد على فتح وتخزين الأطعمة الطازجة بأسعار معقولة، أو التركيز على الاستثمار في اقتصادات الغذاء المحلية وتعزيز برامج الوصول إلى الغذاء، يمكنهم أيضا تعزيز الظروف التي يتوفر فيها للعمال الأساسيين مزيد من الوقت والموارد للوصول إلى الأطعمة الصحية وإعدادها”.

تقول إيلين نسويزي ، مؤلفة الدراسة الأولى والأستاذة المساعدة للصحة العالمية في BUSPH ، إن هذه الملاحظات المستقاة من العالم الرقمي والبيئة المبنية في العالم الحقيقي مذهلة.

يقول نسويزي: “تدعم بياناتنا الارتباطات المعروفة بين المحددات الاجتماعية للصحة والنتائج الصحية، وتعزز هذه النتائج أيضا الحاجة إلى تحويل السرد حول السلوكيات الصحية من إلقاء اللوم على الأفراد والمجتمعات إلى السياسات والهياكل التي تؤدي إلى سوء الحالة الصحية”.

المصدر: ميديكال اكسبرس

