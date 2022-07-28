تسريبات – هذا هو سعر سماعة سامسونج جالكسي بودز 3 برو!

من المُقرر أن تستضيف سامسونج حدث Galaxy Unpacked يوم 10 أغسطس القادم. شركة التكنولوجيا العملاقة التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقراً لها تستعد من أجل الإعلان عن الجيل التالي من هواتفها القابلة للطي، جالكسي زد فولد 4 وجالكسي زد فليب 4، جنباً إلى جنب مع الجيل التالي من ساعاتها الذكية جالكسي ووتش 5.

من المتوقع أيضاً أن تكشف الشركة الكورية النقاب عن الجيل التالي من سماعات الأذن اللاسلكية. حتى الآن لم نكن نعرف ما هو اسم سماعة الأذن اللاسلكية التالية للشركة.

بعض التقارير أشارت إليها باسم جالكسي بودز 2 برو – Galaxy Buds 2 Pro، وبعض التقارير الأخرى أشارت إليها باسم جالكسي بودز برو 2 – Galaxy Buds Pro 2.

مؤخراً فقط تم رصد السماعة بواسطة إحدى مواقع التقنية الألمانية على إحدى متاجر البيع بالتجزئة باسم جالكسي بودز 3 برو – Galaxy Buds 3 Pro، وتحمل السماعة رقم طراز SM-R510.

رقم الطراز هذا هو نفس رقم الطراز الذي تم رصده في تقارير سابقة من خلال لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC وبالتالي من المحتمل أن تأتي السماعة باسم جالكسي بودز 3 برو.

لنعود بالزمن قليلاً إلى الوراء وللتذكير فقط، فلقد أطلقت شركة سامسونج سماعة جالكسي بودز برو في شهر يناير العام الماضي، وبعد ذلك في شهر أغسطس من نفس العام أطلقت الإصدار ميسور التكلفة جالكسي بودز 2.

للأسف الشديد لم تذكر أي تقارير مواصفات سماعة الأذن اللاسلكية الجديدة، ولكن نظراً لكونها سماعة الجيل التالي فمن المؤكد أن تأتي ببعض المواصفات المميزة الجديدة.

بالتأكيد ستمتاز السماعة بميزات احترافية مثل إلغاء الضوضاء النشط ANC والشحن اللاسلكي والمزيد غير ذلك. أما بالنسبة للقيمة السعرية وهو الشيء الذي جئنا من أجله اليوم، تكشف قائمة البيع بالتجزئة على إحدى متاجر البيع بالتجزئة في أوروبا أن سعر سماعة جالكسي بودز 3 برو سيأتي بقيمة 213 يورو.

ستتوفر السماعة بألوان مختلفة تشتمل على الأبيض والأرجواني والرمادي، وربما يكون هنالك مجموعة أخرى من الألوان التي ستكشف عنها سامسونج أثناء الإعلان عنها.

ولكن إلى أن يحين هذا الموعد، من المتوقع أن نحصل على مزيد من التفاصيل حول السماعة خلال الأيام القليلة القادمة، وبالتأكيد سوف نوافيكم بها على الفور.