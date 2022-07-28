ابل تستقطب موظفين نافذين من شركة لامبورجيني وفورد لسيارتها ذاتية القيادة

استطاعت ابل استقطاب وتعيين مديرًا بارزًا لتطوير السيارات من شركة لامبورجيني الشهيرة حيث تكثف ابل جهودها لبناء سيارة كهربائية ذاتية القيادة ، وفقًا لتقرير بلومبيرج.

بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، فإن ابل عينت لويجي تارابوريلي، ذو الخبرة الواسعة التي تمتد لعشرين عاماً في صناعة السيارات في شركة لامبورجيني الإيطالية، وآخر منصب له في الشركة هو رئاسة قسم ديناميكية السيارات والشاسيه في الشركة الإيطالية.

سيكون لويجي تارابوريلي أحد كبار المديرين في فريق ابل للسيارات، وحسب ملفه الشخصي على LinkedIn، فقد قاد عملية تطوير الهيكل وديناميكيات السيارات في لامبورجيني، وتطوير مفهوم الشاسيه وخصائص السيارة ، والأداء العام في وقت تشغيل السيارة ، وأنشطة البرمجة والمعايرة داخل السيارة ، والسلامة الوظيفية، وفي عام 2014 توسعت مسئولياته لتشمل كهرباء المركبات كذلك.

سابقاً، عينت ابل “ديسي يوكاسفيتش” صاحب خبرة الـ 31 عامًا في شركة فورد الأمريكية، إذ كان قبل الانتقال إلى ابل المدير العام لمكتب فورد العالمي لهندسة سلامة السيارات، المسؤول عن جميع استراتيجيات سلامة السيارات الحالية والمستقبلية (بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة).

بالإضافة إلى ما سبق، هناك نشاط من ابل منذ سنوات لتعيين كم كبير من المهندسين والموظفين من ذوي الخبرات السابقة في شركات السيارات مثل تسلا ومرسيدس وفولفو وبورش وغيرهم من الشركات العربقة في هذا المجال.

من المتوقع أن تقوم ابل بالإعلان عن سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة في عام 2025