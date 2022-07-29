أندرويد 13 يجلب تحسينات هامة لمتصفح جوجل كروم!

هناك حقيقة واحدة لا مفر منها بالنسبة لبعض الهواتف الذكية الرائدة مثل جالكسي إس 22 ألترا أو سلسلة جالكسي نوت أو حتى هاتف مثل TCL Stylus 5G أو Motorola G Stylus 5G وهي أن القلم الإلكتروني أصبح جزء رئيسي من سوق الهواتف الذكية.

ولهذا السبب تحديداً يهتم مطورو التطبيقات بإطلاق المزيد من التحديثات التي تساهم بشكل فعال في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من القلم الإلكتروني، وبما أن متصفح جوجل كروم يعتبر بمثابة المتصفح الرئيسي على نظام أندرويد، فهو ليس استثناءً.

إذ أن هناك إضافة جديدة قادمة قريباً ستجعل من متصفح جوجل كروم يبدو أفضل أثناء استخدام القلم على نظام أندرويد 13، ومن الواضح أن الفضل يعود لشركة سامسونج.

العديد من المتصفحات مثل جوجل كروم ومايكروسوفت إيدج ومتصفح Brave تعتمد على نواة Chromium ولحسن الحظ أن هناك منتدى بأكمله يساهم في طرح العديد من التحديثات والتغييرات التي تساعد على نمو وتطور هذه المتصفحات بمرور الوقت.

سامسونج هي واحدة من الشركات الرئيسية التي تساهم في إحداث تغييرات على نواة متصفح Chromium وإذا كنت تفضل استخدام أي متصفح من المتصفحات السابق ذكرها وتريد أن تشكر شركة واحدة على العديد من الميزات الجديدة التي طالت متصفحك المفضل، فشركة سامسونج هي الأكثر استحقاقاً لهذا الشكر إذ أن الشركة طرحت العديد من الميزات المفضلة لدينا والتي طالت هذه المتصفحات على مر السنين.

جوجل كروم يصبح أفضل لاستخدام القلم الإلكتروني على أندرويد 13

حسناً، لندخل في صلب الموضوع مباشرة. ساهمت الشركة الكورية في تطوير ميزة مثيرة للاهتمام على متصفح جوجل كروم ستكون من نصيب أصحاب الهواتف الذكية الرائدة التي تحتوي على القلم الإلكتروني.

بالتأكيد هذه المساهمة الفعالية ليست بدون مقابل إذ أن شركة سامسونج وحدها تسيطر بشكل كبير على سوق الهواتف الذكية الداعمة للقلم الإلكتروني.

بناءً على تغريدة مشعل رحمن، فلقد تم إضافة ميزة جديدة لنواة Chromium تسمح بتحويل الكتابة اليدوية إلى نصوص وهذا يعني أنك ستكون قادراً في المستقبل على كتابة العبارات والجمل وتحويلها إلى نصوص ولكن سيكون هناك استثناء وحيد لحقول النصوص المخصصة لكتابة كلمات المرور.

وفقاً لتقرير موقع Android Police فإن الميزة الجديدة أصبحت متاحة بالفعل على أجهزة سامسونج التي تعمل بنظام أندرويد 13 ومن الواضح أنها تستهدف هواتف سامسونج فقط بشكل مؤقت في الوقت الحالي. ولكن بالتأكيد ستصل الميزة إلى جميع الهواتف الذكية الأخرى خلال المرحلة القادمة.

الميزة لا تزال في مرحلة الاختبار، بحيث إذا كنت تريد تجربتها سيتعين عليك تفعيل خيارات المطور والبحث عنها بشكل يدوي. للأسف التقرير لم يجزم بموعد صدور هذه الميزة بشكل رسمي ولكن من المؤكد أننا سوف نسمع عنها المزيد من التفاصيل خلال الأيام القادمة.