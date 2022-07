بلدي مصراتة يُلغي استضافة معرض الكتابب العائم في المنطقة الحرة

علن المجلس البلدي مصراتة عن إلغاء استضافة معرض الكتاب العائم، الذي كان مقررا إجراء فعالياته على متن السفينة “لوغوس هوب”، بسبب وجود شبهات على تعارض أجندة المعرض مع قوانين البلاد.

وأوضح بلدي مصراتة في تعميم صحفي، أن قرار الإلغاء جاء عقب تشكيل لجنة من المستشارين والمتخصصين تأكدت من خلفيات التحفظات التي وصلت إلى البلدية من قبل جهات اعتبارية، ومهتمين من المدينة وخارجها.

واضاف بيان بلدية مصراتة أنه أبلغ إدارة المنطقة الحرة مصراتة عن إلغاء الترتيبات لاستضافة هذا المعرض، مشيرة إلى سعيها المستمر في إقامة معارض ونشاطات ثقافية، ولكن بالتنسيق مع الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني.

