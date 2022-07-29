الآن يوجد أكثر من 860 مليون مشترك في خدمات ابل!

صرح لوكا ماستيري الرئيس المالي الحالي لآبل أن ابل لديها الآن أكثر من 860 مليون مشترك في خدماتها المختلفة.

الاشتراكات تشمل خدمات مثل الآي كلاود iCloud+ وخدمة ابل للموسيقى Apple Music، وخدمة البث التلفزيوني Apple TV Plus وخدمة الأخبار Apple News وخدمة الألعاب Apple Arcade وغيرها.

وأضاف الرئيس المالي لآبل أن عدد مشتركي خدمات ابل زاد بواقع 160 مليون مشترك خلال الـ 12 شهراً الأخيرة. ابل لم تفصح عن أعداد المشتركين في كل خدمة لكنها ذكرت أن هناك نمواً قوياً في مشتركي خدماتها الأحدث كخدمتي البث التلفزيوني والألعاب.

تشهد خدمات ابل خلال السنوات الأخيرة نمواً قوياً على مستوى أعداد المشتركين وكذلك العائدات المالية منها، وهي الآن تحتل المركز الثاني في القطاعات الأكثر تحقيقاً للعائدات والأرباح لآبل بعد قطاع الايفون.

استطاعت خدمات ابل أن تجني نحو 19.6 مليار دولار أمريكي من خدماتها المختلفة خلال الربع المالي الثاني من عام 2022 وبزيادة سنوية قدرها 12% في دلالة واضحة على النمو الذي يشهده قطاع الخدمات في ابل.

أما بخصوص هواتف الايفون فقد بلغت عائدات مبيعاته ما يزيد عن 40 مليار دلوار أمريكي خلال الربع المالي الثاني من عام 202 بزيادة سنوية قدرها 3% فقط مقارنة بالعام الماضي.

جدير بالذكر أن أداء ابل المالي فاق توقعات الملايين رغم تراجع باقي القطاعات كقطاع حواسيب ماك وقطاع الأجهزة اللوحية “الايباد” في مقابل نمو قطاعي الايفون والخدمات.

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