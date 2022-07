روسيا – تنصح الدكتورة إيرينا بيساريفا، أخصائية التغذية الروسية، في حديث لموقع URA.RU، الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي بعدم تناول اللحوم.

وتشير الخبيرة، إلى أنه على الأشخاص الذين يعانون من أمراض التمثيل الغذائي ومن مشكلات معوية، الامتناع عن تناول اللحوم أو على الأقل التقليل منها كثيرا.

وتقول، “لا ينصح من يعاني من أمراض التمثيل الغذائي بتناول اللحوم لأنها تحتوي على نسبة عالية من البروتين. فإذا كانت الكلى لا تعمل بصورة طبيعية، وغير قادرة على إفراز حامض البوليك، فإنه سيؤثر سلبا في الحالة الصحية للجسم. لذلك عليهم توخي الحذر والاهتمام بنظامهم الغذائي”.

وتضيف، كما أن بعض أنواع اللحوم تشكل خطورة على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع مستوى الكوليسترول في دمهم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتقول، “لا ينصح هؤلاء الأشخاص بتناول اللحوم الدهنية، بل عليهم تناول لحم الديك الرومي والدجاج ولحم البقر الخالي من الدهون فقط”.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

The post خبيرة تغذية تنصح فئات من الناس بعدم تناول اللحوم first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا