ابل تطرح هاتف ايفون 12 ميني معاد التجديد لأول مرة

قامت ابل بطرح هاتف ايفون 12 ميني معاد التجديد للبيع لأول مرة من إطلاق الجهاز في أكتوبر من عام 2020.

هاتف ايفون 12 ميني معاد التجديد Refurbished iPhone 12 Mini سيكون متاحاً على موقع ابل الرسمي بالنسخة السوداء في مقابل 580 دولاراً أمريكياً للنسخة ذات سعة 128 جيجابايت.

ابل لا تزال حتى الآن تبيع النسخ الأصلية الجديدة من هاتف ايفون 12 ميني في مقابل 650 دولاراً أمريكياً لسعة 128 جيجابايت (أي أغلى بحوالي 70 دولاراً أمريكياً).

ربما لا تكون النسخة مهادة التجديد من الهاتف المذكور آنفاً جذابة للغاية من الناحية السعرية، إذ أنها أقل فقط 10% عن سعر الجهاز الجديد الأصلي.

توفر ابل على متجرها الإلكتروني العديد من الإصدارات الأخرى التي توفر خصومات أكبر وهي موفرة أكثر وذات تسعير أفضل ومنها هواتف ايفون 12 برو وايفون 12 برو ماكس حيث قد تصل قيمة الخصم إلى 200 دولار أمريكي أو أكثر.

هاتف ايفون 12 ميني يأتي مع شاشة بقياس 5.4 إنش من نوع OLED ومعالج A14 Bionic وكاميرا خلفية ثنائية ودعم شبكات الجيل الخامس 5G. هذا الهاتف صدر قبل نحو عامين (نهاية 2020) وله إصدار لاحق هو ايفون 13 ميني. الشائعات الحالية تفيد بأن ابل لن تصدر أي إصدار “ميني” مرة أخرى.

هواتف الايفون معادة التجديد Refurbished هي إصدارات رجعت مرة أخرى إلى ابل بعد طرحها في الأسواق بسبب مشكلة فنية. ابل قامت باستبدال البطارية والهيكل الخارجي وأعادت طرحهاةفي علبة شراء جديدة مع ضمان لمدة عام كامل.