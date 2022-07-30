دون أي تغيير – هاتف جالكسي إس 23 ألترا يحتوي على نفس كاميرا تيليفوتو السابقة!

هناك حكمة إنجليزية تقول “if it ain’t broke, don’t fix it” والتي تعني بالعربية “إذا لم يتعرض الشيء للكسر، فلا داعي من محاولة إصلاحه” والعبرة من هذه الحكمة تشير إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين لا يرغبون في إحداث تغيير جذري للأشياء طالما كانت هذه الأشياء بحالة جيدة وعلى ما يرام.

يبدو أن الحكمة السابقة تنطبق تماماً على شركة سامسونج فيما يتعلق بهاتف جالكسي إس 23 ألترا القادم إذ يُقال أن الشركة لا تخطط لترقية عدسة التكبير المقربة على الهاتف وإنما ستلتزم الشركة بنفس عدسة التيليفوتو التي استخدمتها سابقاً على هاتف جالكسي إس 22 ألترا.

هذه المعلومات صادرة عن موقع Galaxy Club والذي أشار في تقرير له أن شركة سامسونج سوف تستخدم مستشعر تيليفوتو للتقريب بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري بمعدل 10x مع هاتف جالكسي إس 23 ألترا.

في حين أن التقرير لم يذكر أي معلومات تفصيلية عن المستشعر المستخدم ولكننا نتوقع أن يكون هو نفس المستشعر السابق دون أي تغيير يذكر.

في حالة استخدمت سامسونج نفس المستشعر فهذا يعني أنه سيأتي بدقة 10 ميجابكسل بفتحة عدسة f/4.9 بمعدل تقريب بصري يبلغ 10x يدعم تقنية الضبط التلقائي للصورة PDAF ثنائي البكسل ومدعوم بنظام التثبيت البصري OIS.

هذا لا يعني أنه شيء سيء بالضرورة، فلا تزال الشركة قادرة على تحسين قدرات هذا المستشعر من خلال تحسين البرنامج ونظام المعالجة للصورة، ولكن الأمر وما فيه أنه من المستبعد أن نحصل على معدل تكبير أكبر من 10x.

في الواقع، العديد من المصورين المحترفين وهواة التصوير الفوتوغرافي بكاميرا الهاتف الذكي يعتقدون أن التكبير البصري بمعدل 10x قد يكون كافياً في معظم الأحوال، ولذلك التزمت سامسونج بمستشعر التقريب بمعدل 10x منذ عام 2020 عندما تم استخدامه لأول مرة على هاتف جالكسي إس 22 ألترا. وربما ترى الشركة أنه لا يوجد أي داعي من تحديث المستشعر طالما كان قادراً على تقديم نتائج عالية الجودة.

جدير بالذكر أن طراز Ultra من سلسلة جالكسي إس يستخدم كاميرا تقريب ثانية قادرة على التكبير بمعدل 3x ولكن حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات حول هذه الكاميرا ما إذا كانت سامسونج تخطط لاستخدامها على هاتف جالكسي إس 23 ألترا.

بالإضافة إلى ذلك، كانت هناك بعض التقارير الأخرى التي أشارت إلى أن سامسونج سوف تستخدم نفس إعداد مستشعر التقريب السابق على كل من جالكسي إس 23 وجالكسي إس 23 بلس، لذا من الوارد جداً أن يتم استخدام نفس كاميرا التقريب على هاتف جالكسي إس 23 الترا.

في النهاية، من المتوقع أن يتم ترقية العدسة الرئيسية فقط على هاتف جالكسي إس 23 ألترا وتكون عبارة عن مستشعر بدقة 200 ميجابكسل، على الرغم من أننا لسنا متأكدين من صحة هذه المعلومة ولكن من المؤكد أن تتضح الأمور بشكل أفضل خلال الأسابيع القليلة القادمة.