تسريبات جديدة تؤكد قدوم هاتف OnePlus 10 Ultra خلال وقت قريب!

أطلقت شركة ون بلس – OnePlus هاتف OnePlus 10 Pro في وقت مبكر من العام الجاري، ولكن العديد من التقارير أكدت على أن الشركة سوف تتخطى نموذج Ultra هذا العام.

ولكن بناءً على تقرير جديد، يبدو أن الشركة قررت التراجع عن هذا القرار، وأنها تعتزم بالفعل إطلاق هاتف OnePlus 10 Ultraفي وقت ما خلال عام 2022 الجاري.

هاتف OnePlus 10 Ultra يسجل براءة اختراع جديدة في الصين

وفقاً للتقرير، سجل هاتف جديد لشركة ون بلس براءة اختراع في منظمة CNIPA والتي هي بمثابة لجنة الاتصالات الفيدرالية في الولايات المتحدة.

من خلال الصور يبدو أن الهاتف متشابه إلى حد كبير مع هاتف OnePlus 10 Pro، كما أنه مماثل أيضاً لهاتف OnePlus 10T 5G المتوقع إطلاقه في شهر أغسطس القادم.

الملفت للانتباه هو أن الهاتف الجديد يحتوي على كاميرا بيرسكوب ويمكنكم التأكد من هذا الأمر من خلال فتحة العدسة المستطيلة المتواجدة في جزيرة الكاميرا الخلفية.

هذه الميزة الاستثنائية لا تكون متواجدة إلا في هواتف الفئة الرائدة فقط لا غير، فحتى هاتف OnePlus 10 Pro لا يحتوي على كاميرا بيرسكوب.

بالإضافة إلى ذلك، هناك شريط تمرير التنبيه متواجد على جانب الهاتف، هذا الشريط يتيح لك القدرة على استبدال أوضاع الصوت دون فتح قفل الشاشة، وهو متواجد على هاتف OnePlus 10 Pro، ولكن جميع التقارير أكدت على أن هاتف OnePlus 10T 5G لا يحتوي عليه.

من المعروف أن شركة ون بلس تحتفظ بشريط تمرير التنبيه مع هواتفها الذكية الرائدة فقط. وبالتالي، فإن وجود كاميرا بيرسكوب وشريط تمرير التنبيه يعني أن هذا الهاتف هو ليس هاتف OnePlus 10T 5G الذي ننتظره وإنما هو نموذج Ultra الذي اعتقدنا أنه لن يأتي هذا العام.

على كل حال، لا نستطيع أن نؤكد على أي شيء في الوقت الحالي، وننصحكم أنتم أيضاً بالتعامل مع هذه التسريبات بحذر شديد وألا تبنوا عليها آمالكم، فقد لا يكون هاتف OnePlus 10 Ultra إطلاقاً، ولكن من المؤكد أن هناك هاتف رائد جديد للشركة قيد الإعداد، نحن فقط لا نعلم اسمه الحقيقي أو ما هو موعد الإعلان عنه بشكل رسمي.