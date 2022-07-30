كيف تحول الايفون إلى جهاز بلايستيشن مع منتج سوني الجديد؟

إذا كنت من هواة الألعاب فشركة سوني قد أعلنت عن منتج جديد قد يثير اهتمامك يُسمى Backbone One PlayStation Edition وهو عبارة عن ذراع تحكم خاص بالألعاب يناسب هواتف الايفون ومن خلاله يمكن الاستمتاع بتجربة لعب مشابهة لأجهزة البلايستيشن أو الإكس بوكس على الايفون!

ما هو جهاز Backbone One – PlayStation Edition ؟

هو عبارة عن ذراع تحكم تم تصميمه خصيصاً للعمل مع هواتف الايفون، يمكن للاعبين بث الألعاب من أجهزة بلايستيشن 4 أو بلايستيشن 5 على الايفون من خلال تطبيق Remote Play (التي توفره سوني).

إذا كنت تمتلك أي من جهازي بلايستيشن 4 أو 5 يمكنك أن تستمتع بنفس تجربة اللعب على الايفون مع ذراع تحكم Backbone One – PlayStation Edition الذي يتسع ليضم هاتف الايفون وأزرار التحكم على الجانبين.

إذا كنت لا تمتلك جهاز بلايستيشن فيوفر الجهاز ميزة مهمة وهي دعم الألعاب على منصات الألعاب السحابية مثل جوجل Stadia و Nvidia GeForce Now و Amazon Luna والتي تعتمد على بث الألعاب من خلال الإنترنت بدون الحاجة إلى أي أجهزة ألعاب مخصصة، كما يدعم أيضاً الألعاب على منصة ابل للألعاب Apple Arcade.

هذا الجهاز تم تصميمه استلهاماً من تصميم ذراع التحكم الأصلي DualSense الخاص بأجهزة البلايستيشن، وهو ثمرة تعاون بين شركتي سوني و Backbone.

الجهاز به منفذ 3.5 مليمتر وكذلك منفذ Lightning لتوصيل السماعات الخاصة بك، كما أنه لا يتم شحنه وإنما يعتمد على البطارية الخاصة بالايفون عند توصيله به.

الجهاز متاح للبيع بسعر 99.99 دولار أمريكي في كندا والولايات المتحدة وأستراليا ونيوزلندا وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا وفرنسا والسويد وهولندا والمملكة المتحدة، وسيتوفر في المزيد من الدول لاحقاً.