جوجل تُعيد تسمية تطبيق الكاميرا الخاص بها باسم Camera By Google

مر تطبيق الكاميرا خفيف الوزن الخاص بشركة جوجل بأسماء مختلفة خلال رحلته، مثل Camera Go و Google Camera. ومؤخراً فقط، بناءً على تقرير موقع 9To5Google فلقد تم تغيير اسم التطبيق مرة أخرى ليصبح اسمه Camera By Google.

قد يشير تغيير الاسم إلى قدوم بعض الميزات الجديدة للتطبيق. جميع مستخدمي الأندرويد يعرفون تمام العلم نظام أندرويد القديم الرائع، ولكن قلة من الناس من يعرفون عن تطبيق الكاميرا خفيف الوزن الخاص بشركة جوجل نظراً لأن الشركة لا تطلق هذا التطبيق إلا على هواتف الأندرويد المتواضعة ميسورة التكلفة.

هناك العديد من التطبيقات خفيفة الوزن التي يتم طرحها خصيصاً للهواتف الرخيصة، ومن بينها كان تطبيق Camera Go والذي يحتوي على مجموعة من الميزات التي تؤهله للعمل بشكل مثالي على الهواتف الضعيفة.

جوجل تعيد تسمية تطبيق الكاميرا باسم Camera By Google

الآن، قررت الشركة الأمريكية إعادة تسمية تطبيق الكاميرا واستبدال الاسم بمسمى مختلف. قبل بضعة أشهر قليلة، تحديداً في شهر مايو الماضي، قررت الشركة التخلص من لاحقة Go من اسم التطبيق واستبدالها بلاحقة Google ولكن يبدو أن الشركة لاحظت أن المسمى الجديد يبدو غريباً بعض الشيء.

ولذلك تم تغيير اسم التطبيق ليصح اسمه Camera By Google وهناك بالفعل بعض الميزات الجديدة المتاحة على الإصدار الجديد من التطبيق، والتي من بينها تغيير لوحة الألوان وإزالة لاحقة Go من نص شعار اسم التطبيق وربما هناك بعض التغييرات الأخرى ولكنها لن تكون ذات أهمية كبيرة لأن التقرير لم يذكر أي تغييرات جذرية أخرى.

هذه الخطوة كانت متوقعة بالفعل، فإذا نظرنا إلى تطبيق Gallery Go على سبيل المثال فسنلاحظ أن الشركة قررت التخلص أيضاً من لاحقة Go. ويبدو أن الشركة في مسعاها للتخلص من هذه اللاحقة على جميع تطبيقاتها خفيفة الوزن. ولكننا لا نعلم ما الذي تخطط له الشركة من أجل هذه التطبيقات في المستقبل.

بعض التقارير تشير إلى أن الشركة تريد فقط إثبات أحقية ملكيتها لهذه التطبيقات ولكي يستوعب المستخدم أنها تابعة لشركة جوجل وربما يفضل استخدامها والاعتماد عليها بدلاً من تنزيل وتثبيت تطبيقات إضافية على هاتفة قد تتسبب في التهام مساحة إضافية من ذاكرة الهاتف الداخلية المتواضعة والتي قد تؤدي في النهاية إلى الشعور ببطء الهاتف.

على كل حال، سيتعين علينا الانتظار لفترة أطول حتى نرى ما الذي تخطط له جوجل من أجل نظام Android Go الخاص بالأجهزة الرخيصة.