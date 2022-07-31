تعرف على المواصفات الكاملة لهاتف شاومي المرتقب Redmi K50s Pro!

في وقت مبكر من هذا العام أطلقت شاومي هاتف Redmi K50 Pro في موطنها الرئيسي، وعلى الرغم من مواصفاته الثورية، إلا أنه لم يكن مقدر له الوصول إلى الأسواق العالمية.

الآن، بناءً على تغريدة Yogesh Brar فمن المقرر أن تعلن الشركة عن هاتف Redmi K50s Pro للأسواق العالمية، وقد يصل الهاتف إلى بعض الأسواق باسم Xiaomi 12T Pro.

يُقال أن الهاتف الجديد يحتوي على مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل، جدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم إطلاق هاتف Moto X30 Pro الأسبوع القادم بمستشعر 200 ميجابكسل أيضاً.

بالنظر إلى مواصفات هاتف Redmi K50s Pro فسيندرج الهاتف تحت فئة الهواتف الأعلى من المتوسطة، إذ من المتوقع أن يتم تشغيل الهاتف بواسطة معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8+ Gen1 SoC ولكننا لسنا متأكدين مما إذا كان سيأتي بشاشة 2K التي رأيناها على هاتف Redmi K50 Pro.

أيضاً سيستمد الهاتف طاقته من بطارية ضخمة بسعة نموذجية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السلكي فائق السرعة بقدرة 120 وات ولكن بالطبع لن يدعم الهاتف تقنية الشحن اللاسلكي.

المواصفات المحتملة لهاتف Redmi K50s Pro

الشاشة: ستكون عبارة عن لوحة عرض OLED قياس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120Hz

ستكون عبارة عن لوحة عرض OLED قياس 6.67 بوصة بمعدل تحديث 120Hz المعالج: Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 730

Snapdragon 8+ Gen1 SoC يحتوي على وحدة معالجة رسومية طراز Adreno 730 نظام التشغيل: واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12

واجهة MIUI 13 المستندة على نظام أندرويد 12 شريحة الخط: ثنائي الشريحة

الكاميرا الخلفية: مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل

مستشعر أساسي بدقة 200 ميجابكسل + عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل + عدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل الكاميرا الأمامية: مستشعر بدقة 20 ميجابكسل

مستشعر بدقة 20 ميجابكسل الصوت: منفذ USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos

منفذ USB Type-C + سماعات ستريو مزدوجة + تقنية Dolby Atmos ميزات إضافية: مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR Sensor + محرك اهتزاز خطي X-axis

مستشعر الأشعة تحت الحمراء IR Sensor + محرك اهتزاز خطي X-axis سُبل الاتصال: 5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA,Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6E 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5), NavIC, USB Type-C, NFC البطارية: بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 120 وات

هذا هو كل شيء حتى الآن، لا نعرف ما هو موعد الإعلان عن الهاتف بشكل رسمي، ولكن على الأرجح سيتم إطلاق الهاتف جنباً إلى جنب مع هاتف Redmi K50s الذي سيحتوي على معالج Dimensity 8100 SoC في وقت ما خلال الربع الثالث من العام الجاري.