سامسونج لن تُطلق هاتف Galaxy S22 FE هذا العام – هل يعد قراراً صحيحاً؟

تشير أحدث التقارير إلى أن شركة سامسونج قد لا تطلق هاتف جالكسي إس 22 إف إي – Galaxy S22 FE هذا العام. المسؤول عن هذه المعلومات هي صحيفة The Elec الكورية والتي أكدت على أن الشركة الكورية قررت تهطي هاتف جالكسي إس 22 إف إي هذا العام من أجل التركيز على زيادة مبيعات جالكسي إس 22 ألترا.

ووفقاً للتقارير، فإن شركة سامسونج وفرت طاقتها الإنتاجية لمجموعة الشرائح التي كانت من الممكن أن تكون مسؤولة عن تشغيل هاتف جالكسي إس 22 إف إي ومنحها لهواتف جالكسي إس 22 وتحديداً من أجل طراز جالكسي إس 22 ألترا.

يبدو أن شركة التكنولوجيا الكورية العملاقة تخطط من أجل زيادة حصة أرباحها من خلال زيادة مبيعات هاتفها الرائد لعام 2022 ولكن يبقى السؤال قائماً وهو هل تنجح سامسونج في مسعاها؟

سامسونج تتخطى هاتف جالكسي إس 22 إف إي هذا العام

من خلال تقرير The Elec، سامسونج كانت تخطط لإنتاج 3 مليون وحدة من هاتف جالكسي إس 22 إف إي خلال عام 2022، ولكن قررت الشركة في اللحظات الأخيرة تخطي الهاتف هذا العام.

ومع ذلك، فلقد أكد التقرير على أن الشركة الكورية تخطط لإعادة إحياء الهاتف مرة أخرى خلال عام 2023، وستقوم بالفعل بإطلاق هاتف جالكسي إس 23 إف إي في وقت لاحق من العام القادم.

هاتف سامسونج جالكسي إس 22 ألترا هو أول هاتف لشركة سامسونج من سلسلة إس الرئيسية الذي يحتوي على قلم S-Pen مدمج، ولكن انخفضت مبيعات هواتف سلسلة جالكسي إس خلال العامين الماضيين لعدة أسباب.

باعت سامسونج حوالي 10 مليون وحدة من هاتف جالكسي إس 22 الترا خلال النصف الأول من عام 2022 الجاري وتتوقع الشركة نفس نسبة المبيعات خلال النصف الثاني من نفس العام.

هاتف جالكسي إس 22 ألترا كان صاحب النصيب الأكبر في نسب المبيعات مقارنة بأخوته الأرخص سعراً، ولذلك، تخطط الشركة لتعزيز إنتاج هذا الهاتف من خلال توفير رقائق جالكسي إس 22 إف إي من أجل جالكسي إس 22 الترا.

والآن نريد أن نسمع منكم في قسم التعليقات هل كان قرار سامسونج قرار صائب في تخطي هاتف جالكسي إس 22 إف إي؟