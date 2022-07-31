تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة تطبيقات مميزة وعروض متاحة مجاناً لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق مفصل – لحفظ ومراجعة القرءان على الايفون والايباد

هو تطبيق يساعدك على وضع خطة تعينك على حفظ القرآن، وكذلك المراجعة إن كنت حافظاً بالفعل، وإذا كنت معلماً للقرءان فهو يساعدك على إنشاء خطط لطلابك ومتابعتها، كما يتيح لك متابعة إنجازك ومشاركة خطتك مع من تريد.

السعر : مجاني

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تطبيق حفيظ – أذكار الصباح والمساء

هو تطبيق سهل الاستخدام يتيح للمستخدم قراءة أذكار الصباح والمساء بشكل سريع مع إمكانية إضافة التنبيهات، يحتوي التطبيق أيضاً على خاصية الوضع الليلي لسهولة قراءة الأذكار مساءً، وكذلك التحكم في نمط الألوان ويد القراءة اليسرى أو اليمنى خيارات أخرى.

السعر : مجاني

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تطبيق Pause – محرر الفيديو والكاميرا

هو تطبيق يساعدك على تصوير الفيديو وتحريره والتعديل عليه مع أوضاع مختلفة للتصوير وتحسين دقة الفيديو، التطبيق مميز لتصوير الفيديو قبل مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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أحفورة – تطبيق الكتابة على الصور الاحترافي الداعم للعربية

هل تبحث عن برنامج مميز للكتابة على الصور؟ هل مللت من تجربة التطبيقات الشبيهة التي لا تدعم الخط العربي؟ الآن يمكنك تجربة برنامج Fossil أو أحفورة المخصص للكتابة على الصور من خلال الايفون، وهو داعم للعربية ويمكن تحميله مجاناً.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق WhatSticker لإنشاء ملصقات وصور متحركة للواتس اب

تطبيق مميز يتيح لك إنشاء ملصقات وصور متحركة من أجل إرسالها عبر واتس اب أو أي من تطبيقات المحادثة الأخرى. التطبيق يتيح خيارات مثل إزالة الخلفية والكتابة والبحث داخل التطبيق.

السعر : تحميل مجاني

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Blackbox – ألعاب ذكاء ممتعة

هو تطبيق يحتوي على عشرات ألعاب الذكاء جيدة التصميم التي تداعب العقل وتحفزه على التفكير وإيجاد الحلول المباشرة أو خارج الصندوق. التطبيق يتيح اللعب منفرداً أو مع الأصدقاء للمساهمة في حل الألغاز وتجاوز المراحل.

السعر : تحميل مجاني