تطبيقات الأسبوع للاندرويد – اختياراتنا لأفضل التطبيقات والعروض المتاحة مجاناً لفترة محدودة!

أهلاً ومرحباً بكم معنا ومع عدد أسبوعي جديد من مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد. بالطبع وكما تعلمون، متجر جوجل بلاي يزخر بملايين التطبيقات التي يمكن الاستفادة منها في تسيير أمور حياتنا وأعمالنا اليومية بشكل لم يسبق له مثيل. فهناك العديد من أنواع التطبيقات التي لديها القدرة على مساعدتك في إنجاز أعمالك ووظائفك اليومية. ولكن نتيجة تعدد الخيارات، فقد تشعر بالارتباك قليلاً ولا تعلم ما هي التطبيقات التي تستحق أن تتواجد على هاتفك الأندرويد.

حسناً، لا داعي للقلق، فهذه هي وظيفتنا في “أخبار التطبيقات” أن نبحث من أجلكم عن أفضل التطبيقات المجانية والمدفوعة التي تستحق أن تتواجد على هاتفك والتي يمكنها مساعدتك في روتين حياتك. فقط تذكر متابعتنا يوم الأحد من كل أسبوع، وستجد في مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد العديد من الخيارات الرائعة. اسمحوا لنا ألا نطيل عليكم في المقدمة أكثر من ذلك وتعالوا بنا لنعرفكم على القائمة التي أعددناها من أجلكم.

File Commander Manager

تطبيق File Commander Manager هو واحد من أفضل تطبيقات إدارة الملفات على الأندرويد إذ يتيح لك القدرة على فرز المجلدات والبحث عن الملفات وإنشاء مجلدات فارغة وتنظيم الملفات الصوتية وترتيب الأغاني وفرز الملفات بناءً على نوع تنسيقاتها وحتى القدرة على ضغط الملفات ولكن هذه الميزة متاحة للإصدار المدفوع فقط.

السعر : مجاني

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VPN Pro

من المعروف أن تطبيقات VPN المجانية هي تطبيقات مخادعة لأنها بكل تأكيد ستسجل جميع بياناتك من أجل بيعها لشركات إعلانية من أجل تحقيق الربح من خلالك. ولكن تطبيق VPN Pro هو واحد من التطبيقات المدفوعة الذي يضمن لك حماية خصوصيتك أثناء نشاطك على الإنترنت وتزييف عنوان IP الخاص بك. التطبيق مدفوع فقط ولكن يمكنك تحميله وتجربته مجاناً لفترة محدودة.

السعر : مجاني

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Phone Booster Pro

أحياناً قد تحتاج إلى فرز هاتفك يدوياً بحثاً عن الملفات الغير مرغوب فيها والصور المكررة وحذف ذاكرة التخزين المؤقتة للتطبيقات وكل تلك الأمور لتعزيز أداء الهاتف. ولكن من خلال هذا التطبيق يمكنك فعل ذلك بنقرة زر واحدة. تطبيق Phone Booster Pro هو منظف للهاتف ويعزز من أداؤه ويحافظ على عمر البطارية ويخفض من درجة الحرارة ويهتم بتنظيف الذاكرة العشوائية والتخلص من جميع الملفات الغير مرغوب فيها. هناك العديد من تطبيقات التنظيف على المتجر ولكن هذا التطبيق يتفوق عليهم جميعاً ولهذا السبب فهو تطبيق مدفوع الثمن ولكن يمكنكم تحميله الآن مجاناً.

السعر : مجاني

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Stark Suspension

هل أنت من عشاق الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية؟ إذن أنت بالتأكيد ستحتاج إلى تطبيق مساعد يحفزك على القيام بالتمارين الرياضية ويوضح لك الطرق الصحيحة لممارستها ومثل تلك الأمور. للأسف جميع تطبيقات اللياقة البدنية الذكية على المتجر هي تطبيقات مدفوعة فقط وذلك نظراً لأنه تم تطويرها بمساعدة خبراء رياضيين. وفي حين أن تطبيق Stark Suspension ليس استثناءً من تلك التطبيقات المدفوعة إلا أنه يمكنك تحميله وتجربته مجاناً لفترة محدودة. سيساعدك هذا التطبيق على بناء عضلات قوية ومعرفة الطرق الصحيحة التي ينبغي اتباعها أثناء ممارسة الأنشطة الرياضية من خلال مقاطع الفيديو المصورة.

السعر : مجاني

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OpenTable

تطبيق OpenTable سيساعدك على حجز طاولة طعام في أقرب المطاعم القريبة منك عبر الإنترنت. الأهم من ذلك أنه يساعدك على معرفة ما هي الوجبات التي يمكنك تناولها في المطاعم القريبة منك ولذلك يمكنك الاعتماد عليه ليس فقط من أجل حجز طاولة طعام في أقرب المطاعم القريبة منك ولكن يمكنك التعرف على أفضل الوجبات التي حازت على أكبر عدد من التقييمات الإيجابية من المستخدمين أيضاً. الجانب السلبي الوحيد هو أنه من الممكن ألا يكون التطبيق مدعوماً في عدد من البلدان العربية.

السعر : مجاني

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Microsoft SwiftKey Keyboard

لحسن الحظ يتيح لنا نظام أندرويد استخدام أدوات وبرامج الطرف الثالث واستبدال إحدى أهم المكونات الأساسية بسهولة شديدة. يمكنك إيجاد هذا الأمر من خلال تطبيق مثل SwiftKey وهو تطبيق لوحة مفاتيح احترافي قد يكون أفضل كثيراً من لوحة مفاتيح Google GBoard. التطبيق المملوك من قِبل شركة مايكروسوفت يحتوي على جميع الميزات التي قد تحتاج إليها والذي يعتمد على تقنيات التعلم الآلي لكي يتعلم من طريقة كتابتك ويسهل عليك القيام بالكثير من الأمور أثناء عمليات الكتابة السريعة.

السعر : مجاني

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تطبيق دردشاتي للتعارف والدردشة والبحث عن الزواج!

لماذا نأتي لكم بتطبيق دردشاتي ضمن مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد تتساءل؟ هذا لأنه من أشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات.

من مميزات التطبيق أيضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل. التطبيق يتميز أيضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور أو معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين. التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالإضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا.

السعر : مجاني

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Sketchbook

في حين أن هناك العديد من التطبيقات المجانية التي تتيح لك إمكانية الرسم على الهاتف إلا أن تطبيق Sketchbook يتفوق على جميع التطبيقات الأخرى وذلك بفضل سهولة الاستخدام والأدوات الاحترافية وواجهة المستخدم المثالية ويمكنك الوصول إلى جميع الأدوات بنقرة زر واحدة. جميع الخطوط والأقلام والفرش في متناول يديك ولم يعد متبقي سوى أن تترك العنان لخيالك وتبدع في رسوماتك الفنية.

السعر : مجاني

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Poweramp

أعتقد أن التطبيق غني عن التعريف وربما جئنا به لكم في مرات سابقة نظراً لكونه واحد من أشهر تطبيقات تشغيل الموسيقى على الأندرويد المجانية ولحسن الحظ أن التطبيق يحصل على تحديثات مستمرة من قِبل المطورين لتوفير تجربة استخدام أفضل وأسهل لجميع المستخدمين. إذا كنت مستعد على التضحية قليلاً فيمكنك الحصول على بعض الأدوات المميزة مقابل عملية شراء واحدة مدى الحياه.

السعر : مجاني

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Bitwarden Password Manager

في حين أن جوجل كروم يقدم مدير مدمج لكلمات المرور إلا أن تطبيق Bitwarden يتفوق على جميع تطبيقات وأدوات إدارة كلمات المرور الأخرى. فهو تطبيق احترافي يشتمل على العديد من معايير الأمان وجميع كلمات المرور محمية ومشفرة باستخدام أنظمة تشفير متطورة مثل AES-256 ويمكنك حتى الاعتماد عليه من أجل إنشاء كلمات مرور جديدة معقدة وفريدة من نوعها وبالتالي لن تضطر على التفكير في صناعة كلمات مرور قوية مرة أخرى.

السعر : مجاني