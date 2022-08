مكمل غذائي يقلل من احتمال الإصابة بالسرطان

إنجلترا – اكتشف علماء جامعة نيوكاسل البريطانية أن إضافة النشاء المقاوم إلى النظام الغذائي يقلل من احتمال الإصابة بمتلازمة لينش بنسبة 60 بالمئة.

وتشير مجلة Cancer Prevention Research، إلى أن علماء الجامعة أجروا دراسة استمرت 20 عاما، شملت حوالي 1000 متطوع يعانون من متلازمة لينش (سرطان الأمعاء الوراثي)، واستنتجوا أن إضافة النشاء المقاوم يقلل من احتمال إصابة الأشخاص، الذين لديهم استعداد وراثي، بسرطان القولون والمعدة والبنكرياس وغيرها.

وقسم الباحثون المشتركين في هذه الدراسة إلى مجموعتين. كانت المجموعة الأولى تحصل يوميا على 30 غراما من مسحوق النشاء المقاوم على مدى عامين. أما المجموعة الثانية فكانت تحصل على مسحوق وهمي. وبعد مضي عشرة أعوام خضع جميعهم للفحص.

وأظهرت نتائج الفحص، أن خمسة من أفراد المجموعة الأولى أصيبوا بالسرطان، مقابل 21 في المجموعة الثانية.

ووفقا للباحثين، إنزيمات البنكرياس لا تؤثر في النشاء المقاوم، بل تعالجه البكتيريا الموجودة فقط في الأمعاء الدقيقة.

المصدر: صحيفة “إزفيستيا”

