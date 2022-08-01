بالفيديو – هكذا ستبدو ميزة الشاشة الدائمة على ايفون 14 برو

ميزة الشاشة الدائمة أو Always On Display سوف تكون أحد المزايا الجديدة المنتظرة في هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس القادمة قريباً، والآن لدينا فيديو ربما يوضح كيف ستعمل هذه الميزة!

موقع 9to5mac المهتم بأخبار ابل وجد تعديلات في الخلفيات الخاصة بنظام تشغيل iOS 16 في نسخته التجريبية الرابعة Beta 4 لتكون جاهزة للعمل مع تقنية الشاشة الدائمة.

لم يعد iOS 16 يستخدم الصور الثابتة كخلفيات. بدلاً من ذلك، فإن الخلفيات الجديدة متعددة الطبقات والوضعيات ومنها وضعية السكون Sleep حيث تكون الخلفية فيها مظلمة وباهتة مثلما هو الحال مع الوجوه المستخدمة في ساعة ابل.

وضعية السكون في الخلفيات هي التي سوف تظهر عند قفل الشاشة وتفعيل خاصية الشاشة الدائمة، بينما سيظهر الوضع الافتراضي للخلفيات عن تشغيل الشاشة.

مثل ساعة ابل، ستقوم خاصية الشاشة الدائمة بعرض معلومات على شاشة القفل بصورة مستمرة مثل الوقت والتاريخ بالإضافة إلى الأدوات أو الـ Widgets الخاصة بالطقس أو التمارين وغيرها بمعدل سطوع ومعدل تحديث منخفضين لاستهلاك أقل للطاقة من البطارية.

على الأرجح سوف تكون خاصية الشاشة الدائمة موجودة فقط بشكل حصري على هواتف ايفون 14 برو وايفون 14 برو ماكس لان معدل تحديث الشاشة بها قد يتغير بين 120 هيزتز ونزولاً حتى 1 هيرتز.

هذه الخاصية الموجودة في هواتف الأندرويد المنافسة منذ سنوات باتت الآن أقرب إلى هواتف الايفون القادمة، إذ لم يكن ذلك ممكناً بغير التطور الذي لحق الشاشة والبطارية.

قد تكون تجربة الشاشة الدائمة على الايفون أفضل من نظيرتها على الأندرويد لأنها لن تكتفي بعرض معلومات أساسية فقط على خلفية سوداء بل أيضاً ستعرض الخلفية وأدوات الويدجت بدرجة سطوع أقل.