بفضل سلسلة جالكسي إس 22 – سامسونج تُسجل أعلى عائدات الربح هي الأفضل منذ سنوات!

أعلنت سامسونج عن معدل أرباحها خلال الربع الثاني من عام 2022 وقد تمكنت الشركة من تسجيل 77.2 تريليون وون كوري أي ما يعادل 59.3 مليار دولار أمريكي.

هذه النسبة تمثل 21% زيادة على أساس سنوي ولهذا فهو يعتبر رقم قياسي خلال ربع واحد من العام. حققت الشركة أرباح تشغيلية تبلغ 10.83 مليار دولار أمريكي خلال الربع الثاني بزيادة 12% تقريباً على أساس سنوي.

صرحت الشركة الكورية بأن هذه النتائج هي الأفضل لها منذ عام 2018. ولهذا السبب فقد سجل قسم Device Solutions بالشركة الأم ارتفاع تاريخي في الإيرادات الفصلية للربع الثاني على التوالي. وقالت الشركة أن قسم Device eXperience استطاع أن يحقق نمو مزدهر في الإيرادات على أساس سنوي.

قسم الهواتف الذكية بشركة سامسونج يسجل عائدات أرباح هي الأفضل من سنوات

سجل قسم Mobile eXperience بشركة سامسونج ارتفاع رهيب في الإيرادات المجمعة والتي بلغت نسبتها 29.34 تريليون وون كوري وهذه الحصة من العائدات تمثل زيادة بنسبة 29% على أساس سنوي، حسبما صرحت الشركة، ومع ذلك، فلقد انخفضت العائدات بنسبة 9% على أساس ربع سنوي.

وقالت سامسونج أن الانخفاض في حصة المبيعات الذي شهده قسم الهواتف الذكية على أساس ربع سنوي يرجع لأسباب جيوسياسية ومخاوف بشأن التضخم وتدني المبيعات الموسمية.

سجل القسم 2.62 تريليون وون كوري من الأرباح التشغيلية، وبهذا الشكل فلقد انخفضت نسبة الأرباح 18.88% على أساس سنوي وبانخفاض 31.41% على أساس ربع سنوي. وقد أكدت الشركة على أن السبب في الانخفاض عن الربع السابق يرجع نتيجة ارتفاع تكاليف المكونات الأساسية وما يعرف بالخدمات اللوجستية، فضلاً عن الآثار السلبية لتحركات العملات الأجنبية.

وقالت الشركة أنها تمكنت من التغلب على مشاكل التوريد خلال الربع الثاني والتي كانت تعاني منها الشركة خلال الربع الأول وتمكنت الشركة من تحقيق مبيعات قوية بفضل نماذج هواتفها الرئيسية من سلسلة جالكسي إس 22 وسلسلة حواسيبها اللوحية جالكسي تاب إس 8.

تتوقع الشركة أن يظل سوق الهواتف الذكية في الربع الثالث مشابهاً للربع الثاني من العام الجاري ولكنها ستحاول زيادة مبيعاتها الرئيسية من خلال إطلاقها للنماذج القابلة للطي جنباً إلى جنب مع الطُرز الجديدة من الساعات الذكية.